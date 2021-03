Fiscalía debe ponerse ´pilas´ en feminicidios

Indicó que pese a que en Tamaulipas ya se cuenta con leyes para sancionar los delitos cometidos en contra de la mujer, aún no se están aplicando, sobre todo la protección y prevención hacia ese género.

Madero, Tam.- "Deja mucho qué desear. Necesitamos que las autoridades se pongan ´pilas´ porque todo lo que han hecho ha dejado mucho que desear, en Tamaulipas no hay seguridad para las mujeres, no hay justicia", dijo la presidenta del Colectivo Feminista Tamaulipeca, Nury Romero Santiago, en torno al asesinato de Rosa Angélica y sus dos hijos, de 5 y 8 años de edad.

Asimismo Romero Santiago, exigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado para que se dé a la brevedad posible con el o los asesinos de la familia ocurrido en el Fraccionamiento Las Haciendas Dos.

Noticia Relacionada Estrena hoy

"La Fiscalía está dejando mucho que desear en atender con perspectiva de género los delitos... Se alargan los procesos de feminicidios, violaciones, sustracción de menores".

Señala que no hay detenciones de la mayoría de los casos de feminicidios que han ocurrido en la zona sur de Tamaulipas, precisando que con ello, la Fiscalía no está trabajando para evitar más casos.

Y es que al no haber detenciones, no existe un freno a los feminicidios, toda vez que no hay una muestra de que se puede sancionar con rigor.