Fiscalía de QR indaga el posible secuestro de 27 personas

Cd. de México.

La Fiscalía General de Quintana Roo informó a través de su cuenta de Twitter que abrieron una carpeta de investigación por la posible privación ilegal de la libertad de al menos 27 personas.



Primeros reportes habían señalado que solamente habían sido plagiadas 14 personas, sin embargo, la Fiscalía aclaró la cifra.

"La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que inició la carpeta de investigación relacionada con los hechos que se registraron sobre la avenida Santa Fe ubicada en la Súper Manzana 524 del Municipio Benito Juárez por la posible privación ilegal de la libertad en agravio de al menos 27 personas.", Indicaron.



Según testimonios recogidos por la Fiscalía, las, al menos 27 personas presuntamente secuestradas, eran trabajadores de un "call center" y habrían sido desalojados por sus captores en su lugar de trabajo; indicaron que hasta el momento desconocen el paradero de los empleados.

"Testigos refieren que sujetos desconocidos llegaron a bordo de dos camionetas tipo Van al lugar de los hechos, en donde se encuentra una oficina destinada a realizar servicios para la venta de espacios vacacionales a través de un call center. Posteriormente, salieron del lugar con los empleados, sin que se advirtiera señales de violencia o la presencia de armas; hasta el momento se desconoce su paradero."



La carpeta de investigación informa que una de las primeras líneas de investigación apunta a las posibles diferencias que existen entre problemas económicos entre los socios del negocio y el maltrato laboral entre los empleados.



"Las primeras indagatorias señalan que una de las líneas de investigación se deriva de diferencias entre los dos únicos socios por falta de pago y maltrato laboral entre los empleados y uno de los socios, de quien se separaron hace 15 días aproximadamente.



Los presuntos plagiarios se habrían llevado también algunos vehículos pertenecientes a los empleados.



"Los sujetos que participaron se llevaron tres autos y una moto de las personas que laboraban en el call center. Cabe destacar que desde el primer reporte se implementó un despliegue policial para la búsqueda y localización de las personas."



El Presidente López Obrador habló durante su conferencia mañanera sobre la presunta privación ilegal de la libertad de las 27 personas y dijo que el conflicto, al parecer, es entre grupos no criminales que están en conflicto, y que el presunto plagio de los trabajadores es parte de su afrenta.



"No se puede hablar de secuestro en el sentido de que sean bandas criminales, sino de dos grupos que tienen alguna actividad y que están en disputa



"Son diferencias entre dos organizaciones no necesariamente criminales. Claro, no son métodos adecuados para dirimir diferencias, esa es la información que se tiene del Gobierno de Quintana Roo, vamos a esperar, estamos pendientes en el asunto", dijo.