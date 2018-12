Fiscalía de NY proyecta video de entrevista de "El Chapo" con Sean Penn

Nueva York.

Hecho público desde 2015 y accesible mediante plataformas públicas de internet, el video fue validado como auténtico por una experta de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

El video es la primera pieza de evidencia que presenta la fiscalía en la que se puede identificar plenamente a Guzmán, quien habla abiertamente sobre el tráfico de drogas en México.

Ese video forma parte de un encuentro que tuviera Penn con Guzmán, mediante el contacto ofrecido por la actriz mexicana Kate del Castillo, en una localidad no revelada de la sierra del estado de Sinaloa.

De acuerdo con autoridades mexicanas, ese encuentro llevó finalmente a la ubicación y la captura de Guzmán en 2016.

En el video, Guzmán explicó que comenzó desde la adolescencia su trabajo en el narcotráfico, debido a que en su rancho de Las Tunas no había otra forma de sobrevivir más que en el cultivo de marihuana y amapola.

Apuntó además que el narcotráfico "es una cultura que viene de los antepasados, no solo en México sino a nivel mundial". Asentó también que si no hubiera consumo no hubiera negocio de narcotráfico.

"El narco no depende de una sola persona sino que depende de muchísimas personas", aseguró Guzmán, en un video mostrado con subtítulos en inglés para los jurados.