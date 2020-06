Firmes los filtros en los puentes

Matamoros, Tam.

Pese a las quejas y malestar que han manifestado la comunidad de Estados Unidos que llega a Matamoros y son retornados a su país por no cumplir con las disposiciones sanitarias, los filtros se van a mantener en los Puentes Internacionales.

El regreso de automovilistas por no cumplir con el doble no circula o traer a más de dos pasajeros a bordo de la unidad se siguen aplicando, por lo que quienes no cumplan se están regresando.

Los operativos siguen vigentes hasta el 15 de julio de este año, tal y como se publicó por decreto a nivel estatal, por lo que la Policía Estatal en conjunto con la Secretaría de Salud mantienen dichas acciones en los tres cruces internacionales importantes de esta ciudad.

Las autoridades sanitarias dieron a conocer que las medidas siguen aplicándose sin distingos, considerando que se esta en medio de una contingencia de salud.

A diario se siguen retornando entre 80 a 100 vehículos por día en todos los puentes, considerando que no cumplen con las disposiciones sanitarias que se vienen aplicando en territorio tamaulipeco.

Los uniformados que están al frente de dichos operativos por parte de la Policía Estatal, son quienes se están encargando de dar la explicación a las personas que tienen que retornarse, en donde les hacen ver las medidas preventivas implementadas en Matamoros y Tamaulipas.

Sin embargo cometan que se utiliza el criterio, ya que hay casos que por cuestiones de salud de familiares o defunciones que se comprueban en ese momento, es la única manera, de lo contrario si no cumplen con las disposiciones son retornados.