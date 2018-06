Firme contra el reggaetón

Monterrey, N.L.

Aunque el reggaetón esté de moda, para el músico Laureano Brizuela es un género de mala calidad al que se le debe criticar aunque ocasione respuesta como las que afrontó Aleks Syntek.

El cantante mantiene su crítica contra el ritmo urbano, pues asegura que antes se valoraba el talento y ahora se apoya a un producto sin relevancia por lo simple que resulta hacerlo.

"Yo no soy como Alex Syntek que se arrugó, yo no me arrugo. Si vas a hacer una crítica, sostenla. El reggaetón está de moda porque a las compañías les conviene, cuesta 10 pesos, hacerlo, con una maquinita haces todo y arreglas la voz de pseudocantantes. No hay letra.

¡"Me acuerdo de Los De El Río. Esto (el reggaetón) es como 100 mil Macarenas juntas que no dicen nada", sostuvo el cantante.

Para Brizuela, lo principal es ofrecer un espectáculo lleno de calidad en la voz, sin demasiada producción, pues lo realmente importante es la música.

"Hay un público que está acostumbrado a que los apabullen con cosas gigantescas. Yo sigo siendo de los tradicionalistas, creo en el concierto de pulmón como Rod Stewart, de gente que toque bien", aseguró.