Firme Procuraduría en contra del aborto. Presenta escrito legal en corte

McAllen, Tx.- La Procuraduría de Texas se manifiesta en contra de que centros de atención de embarazos sean forzados a dar asistencia en abortos y que además sean subsidiados por los contribuyentes.

Al frente de la coalición de 22 estados, el Procurador de Texas, Ken Paxton, presentó ante la Corte Suprema de los Estados Unidos un escrito legal que desafía una ley que requiere que centros a favor de la vida, que ayudan en situaciones de crisis, coloquen anuncios sobre abortos subsidiados por contribuyentes. La Ley Reproductiva (FACT Act) forza a los centros de atención de embarazos a enviar un mensaje que contradice directamente su misión y profundas creencias religiosas, la cual es proveer cuidado a mujeres embarazadas.

“Forzar organizaciones en pro de la vida a promover anuncios auspiciados por el estado a favor de la industria del aborto no debe ser una herramienta del libre gobierno”, dijo el Procurador de Texas. “La ley FACT Act de California se impone sobre los derechos protegidos constitucionalmente a expresarse libremente y a expresar sus creencias religiosas. La Suprema Corte debe emitir su fallo en contra de esta ley y evitar que otros estados aprueben leyes similares cuya intención es convertir a los centros en pro de la vida en agencias de referencia para abortos”.

En el escrito, el Procurador Paxton y la coalición multiestatal le piden a la Corte Suprema desestimar el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que sostuvo en pie la ley de California.

“Los estados cuentan con varias medidas alternas para propagar información que la ley de California requiere sea provista por ciertas clínicas médicas autorizadas, así como la autoridad reguladora para lidiar con situaciones de verdadera confusión,” escribió el Procurador Paxton. “La ley de California no se vincula a consentimiento informado sobre abortos porque aplica a instalaciones médicas donde no se practican abortos. Así mismo esto no ayuda a extender el interés del estado en proteger la vida de los no nacidos; en cambio, dar información de donde obtener un aborto tiene el efecto contrario”.

Una ley de Baltimore similar a la de California fue suspendida este mes por la Corte Federal de Apelaciones del Cuarto Circuito. El Procurador Paxton se unió a una coalición de 10 estados en un escrito legal en apoyo al Centro de Cuestiones de Embarazo de Baltimore, que presento un desafío legal a la ordenanza de la ciudad.