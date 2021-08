Firme, decisión de retirar tropas de Afganistán: Biden

"Los estadounidenses no tienen que pelear, ni morir, en una guerra por la cual los afganos no están dispuestos a luchar. Me mantengo firme en la decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán", señalo este lunes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Ante la crisis que se registra en Afganistán, el presidente Biden, señaló en un mensaje dirigido a la nación, que Estados Unidos "va a actuar acorde a la diplomacia y que el mundo se nos una", ante la toma de los talibanes del país.