Firmas falsas, son 'travesura' no fraude: Bronco

León, México.- El aspirante independiente a la candidatura a la Presidencia de México, Jaime Rodríguez "El Bronco" afirmó que no hay fraude sino "travesuras" en las firmas apócrifas o simuladas detectadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y usadas por precandidatos independientes a diputados.



"Eso no es una irregularidad, eso no es algo ilegal. La gente puede sacarle copias a una credencial y tomarle la foto y enviarla; ésa no cuenta, ésa no se aplica que cuente, eso no es un fraude, eso simplemente es una travesura de alguien. O alguien le saca (copia), tú mismo si eres mi gestor le puedes sacar cien copias a tu credencial y las envías y se va como duplicada, entonces solamente cuenta una, no cuenta el resto", señaló "El Bronco".



¿Entonces no hay fraude?, se le preguntó.



"No, porque el fraude sería que tú pudieras tenerlas validadas como cosas que tú mismo dijeras que son buenas", respondió Rodríguez.



REFORMA publicó hoy que las tres entidades en las que el Gobernador con licencia de Nuevo León tiene el mayor número de firmas son las tres en donde el INE ha detectado el mayor número de credenciales de elector apócrifas o "simuladas" usadas por aspirantes independientes a diputados.



A pregunta expresa, Rodríguez no descartó que en su caso pudiera haber firmas apócrifas por "travesuras" de alguien.



"A nosotros nos dieron una aplicación y esa aplicación nosotros la pusimos en una página web en donde todo mundo tiene acceso para poder ser gestor. Imagínate: hubo un persona que se inscribió en Texas con el nombre de Rodrigo Medina de la Cruz siendo mi gestor, otros se han inscrito solamente para causar problemas; entonces nosotros no tenemos acceso a la información que tiene el INE", dijo el Gobernador.



"La aplicación no está siendo una aplicación segura para la gente. Hay quienes me dicen por Facebook 'a ver yo le quiero ayudar' y yo confío en la buena fe de esa persona y nosotros la inscribimos como un gestor, a lo mejor ése me saca copias", agregó.



Rodríguez afirmó desconocer si dentro de las firmas recabadas para buscar la candidatura independiente existan apócrifas.



"Yo presenté al INE hace casi tres semanas un escrito donde le pedí me dijera con precisión cuáles son los gestores que él dice o que ellos tienen, porque nosotros no tenemos acceso a eso", insistió el Mandatario.



También destacó que si el INE decreta fraude en la recolección de firmas es porque el padrón no es creíble.



"Solamente hay un padrón electoral y la gente tiene un credencial de elector. Si hay firmas y si hay credenciales de más, el INE debe poner sus barbas a remojar, porque entonces el padrón no es creíble", indicó "El Bronco".