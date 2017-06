Firmaron convenio a favor de cuidar medio ambiente

Reynosa, Tamaulipas.- En el marco de la Semana del Medio Ambiente, alcaldes de municipios de Reynosa, Matamoros, Tampico, Madero, Altamira y Ciudad Victoria, instituciones educativas, delegaciones federales, secretarías estatales, ONG, así como sociedad civil, firmaron el convenio de colaboración para el cuidado del medio ambiente entre Index y el Gobierno del Estado, así como la firma del acta del Comité Núcleo PROAIRE Tamaulipas.

La firma del convenio de colaboración con Index de las ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, servirá para fortalecer la colaboración nacional e internacional en materia de cambio climático, biodiversidad y medio ambiente.

El Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, recalcó que la unión de esfuerzos a favor de la recuperación de Tamaulipas, brinda la certeza de un mejor mañana, y fortalece los espacios de participación ciudadana del medio ambiente.

“Una iniciativa privada que comparte este valor y se compromete a respetarlo; se está asegurando una pronta recuperación de la grandeza de Tamaulipas. Por primera vez en Tamaulipas y teniendo el apoyo del gobierno, se constituye el comité Proaire, una herramienta capaz de evaluar las situaciones de contaminación y estrategias para combatir la contaminación”, dijo.

CUESTA MUCHO LA CONTAMINACIÓN

Los convenios logrados estarán encaminados en fortalecer la política nacional de cambio climático que incumbe a todos en general y no solamente a las empresas o gobierno.

El PROAIRE es un programa con visión a largo plazo, que se establece a 10 años para evitar que zonas afectadas por contaminación del aire, sean más dañadas y que llegue a otras partes donde no hay problemas.

Daniel López Vicuña, director de calidad del aire de SEMARNAT nacional, informó que desde enero se ha trabajado con SEMARNAT y con Desarrollo y Medio Ambiente; en el caso de Tamaulipas, hay tres cuencas atmosféricas: Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico, donde se analizan los problemas de contaminación, lo que antes se hacia a nivel federal ahora se baja a territorio y en coordinación con diversas dependencias y sociedad civil.

JARDÍN PARA LA MARIPOSA MONARCA

Por la mañana, autoridades estatales además pusieron en marcha el jardín de polinizadores, que es la puerta de entrada de las mariposas Monarcas a México, el primero en su tipo y el más grande en Tamaulipas.

En el Parque Cultural Reynosa, estudiantes y autoridades, colocaron plantas con flores que proveerán de alimento en forma de néctar y polen para una variedad muy amplia de insectos polinizadores a lo largo de todo el año, ya que las plantas nativas de Tamaulipas son la mejor opción, además de que se realizará limpieza de los alrededores de la laguna La Escondida y la reforestación con 100 árboles de varias partes de la laguna y el parque.

LANZA ADVERTENCIA A COMAPAS

En su visita a Reynosa, el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, advirtió que sancionarán a las Comapas que no están cumpliendo con cuidar el medio ambiente y contaminan ríos o canales.

Explicó que la SEDUMA ya comenzó a aplicar amonestaciones a los organismo operadores de agua potable, ya que se no puede estar hablando del cambio climático si el gobierno es parte del problema.

“Le he pedido al secretario (de SEDUMA) que hable con los alcaldes; la gran mayoría de ellas (Comapas) siguen contaminando nuestros ríos, no cuentan con las plantas tratadoras de aguas o no las tienen al 100 por ciento, y esas aguas las dejan ir al río y es ahí donde siguen contaminando, están aventando las aguas residuales a los ríos, nuestros canales y los están afectando seriamente”, dijo el mandatario.

PIDE A EMPRESARIOS DENUNCIAR A EMPRESA SEUDO

En el evento de firma de convenio con autoridades federales y maquiladoras, el Gobernador del Estado, pidió a los empresarios denunciar a las pseudoempresas, vinculadas con la delincuencia, que están afectando el buen desempeño del sector.

“Por temor no se denuncian, más allá de pedirles a ustedes que denuncien, háblenle al gobernador, denle oportunidad de poner orden, porque todo aquel recurso que esté entrando a los bolsillos criminales está contribuyendo a fortalecer sus estructuras, el término paciencia ya no cabe”, recalcó.

PROAIRE. Se busca trabajar a largo plazo para evitar la contaminación del aire, dijo el Gobernador del Estado.

INICIATIVA. Por la mañana se activó en el Parque Cultural Reynosa, el jardín de polinizadores.