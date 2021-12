Firmaría Báez con Tigres por 140 mdd

Una persona con conocimiento directo de la negociación confirmó el martes a The Associated Press el acuerdo bajo condición de anonimato debido a que el contrato no ha sido finalizado.

Detroit procuraba un torpedero desde que terminaron la temporada pasada con foja de 77-85 y terceros en la División Central de la Liga Americana, por detrás de Cleveland y los Medias Blancas de Chicago.