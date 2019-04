Firmarán convenio de blindaje electoral

Cd. Victoria, Tam.

Este jueves se llevará a cabo la firma del convenio de colaboración para la prevención de delitos electorales durante el presente proceso a donde acudirán el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti y el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entre distintas autoridades de los tres niveles de gobierno.

Esto lo adelantó la consejera presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, María de los Ángeles Quintero Rentería, "el año pasado también se firmó un convenio con la FEPADE cuando se hizo el despliegue de los elementos de seguridad en el estado, va a venir el fiscal de México y va a estar el señor gobernador, el secretario General de Gobierno, una servidora, la maestra Olga (Alicia Castro Ramírez) como parte del INE, y representantes de las instancias de Seguridad en el Estado".

La firma del convenio se llevará a cabo a las 16 horas en el salón Independencia del Palacio de Gobierno en esta capital, su objetivo específico será prevenir la Comisión de los Delitos Electorales y Fomentar la Participación Ciudadana, "como compromiso que estamos en proceso y que se van a respetar las reglas en cuanto a la no infracción de los delitos electorales".

Por otro lado, la consejera presidente del Ietam mencionó que en representación de la Fiscalía para Asuntos Electorales del Estado habrá de acudir la persona encargada de la Oficina de Despacho tras la renuncia el pasado 16 de abril del fiscal Rodolfo Jáuregui Rosas, esta renuncia, consideró, no deberá representar contratiempo al proceso electoral o a los trabajos de vigilancia por parte de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

"Nos enteramos de la renuncia y quien se encuentra ahorita como encargado de Despacho me imagino que acudirá a la firma el día de mañana", y recalcó, "como lo he dicho en el caso del Ietam ante las renuncias, las instituciones no somos quienes las encabezamos sino el personal que trabajamos en ellas, y asumo que pueden seguir funcionando de manera normal".