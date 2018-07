Firman petición para Surface Phone

Ha sido una semana vertiginosa para el Proyecto Andromeda de Microsoft, mejor conocido como el Surface Phone. Justo cuando un informe de The Verge indicaba que Andrómeda era un producto real que se acercaba a un anuncio, otro dijo que probablemente se archivaría.

Para salvar al dispositivo los fanáticos de la firma presentaron una petición titulada "Show Microsoft the demand for the Surface Phone or Andromeda", creada por Zachary Hinski en la plataforma Change.org.

En la petición se puede leer: "Todos los fans de Windows quieren que Microsoft lance Surface Phone aka Surface Andromeda Phone Project, del cual se ha estado filtrando que cuenta con una pantalla que puede convertirse en una tableta. Estoy haciendo esta petición para ver cuántas personas comprarían este teléfono si Microsoft lo lanzara.

El dinero es poder y si mucha gente quiere dicho teléfono, entonces Microsoft se verá obligado a actuar ya que la firma no podría dar una razón sobre el por qué no comercializarlo".

De igual forma, el precio de menos de mil dólares podría ser un motivador, ya que el Galaxy X de Samsung, que también es un diseño de teléfono plegable, podría tener un precio de dos mil dólares, según The Next Web.

Aun así, los fans del dispositivo, desde los que los motiva la nostalgia por Windows Phone, el amor por la marca Surface, hasta la creencia genuina de que Andromeda podría ser un producto que cambiará las reglas del juego, consideran que puede ser una buena opción.