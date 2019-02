Firman convenio Gobierno de México y ONU por termoeléctrica en Morelos

México.

En el marco de la consulta ciudadana sobre la termoeléctrica de Huexca, en Morelos, el Gobierno de México firmó un convenio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el análisis técnico y científico respecto a potenciales efectos en la cantidad y calidad del agua por el funcionamiento de la termoeléctrica.

En conferencia de prensa, afirmó que aunque considera que el Proyecto Integral Morelos (PIM) conviene al interés general, acatará la determinación de los ciudadanos en la consulta que se hará los días 23 y 24 de febrero sobre la termoeléctrica, pues "ellos son los que deciden en este proceso democrático, donde no se va a imponer absolutamente nada" y porque como nunca en la historia del país, existe un alto nivel de consciencia del pueblo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal firmó el acuerdo mediante el cual, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) dará acompañamiento técnico, científico y de emisión de recomendaciones sobre el proceso de la termoeléctrica de Huexca.

De tal manera que en caso de aprobarse este proyecto, se contarán con los dictámenes sobre la calidad del agua y la no contaminación, por parte de un organismo internacional e independiente, "para que no quede la menor duda de que no podríamos, de ninguna manera, llevar a cabo una actividad económica por importante que sea, afectando el medio ambiente, contaminando el agua, dañando el territorio".

Recordó que se construyó un gasoducto de Tlaxcala a Morelos pasando por Puebla, donde a pesar de las afectaciones y protestas se concluyó la obra; al mismo tiempo, sin consulta de la población, se construyó la planta termoeléctrica en Yecapixtla y está pendiente la conexión del gasoducto con la planta en un espacio de 100 o 150 metros, pero existe oposición.

López Obrador abundó que la planta, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), significa una inversión de alrededor de 25 mil millones de pesos, mismos que se perderían si no funciona, mientras que con su operación se tendría capacidad para generar energía eléctrica y satisfacer la demanda de en todo Morelos.

Otro beneficio de este proyecto, destacó, es que en los municipios de Morelos, Tlaxcala y Puebla se reducirá el pago de la tarifa de energía eléctrica, como una compensación y reparación por los daños ocasionados por la imposición en la construcción de esta obra.

Asimismo, el presidente de México afirmó que se trabaja en el desarrollo de toda la región para apoyar a los campesinos, quienes con el tratamiento de aguas negras y residuales, tendrán la disponibilidad de más líquido y se revestirán los canales para que no haya fugas.

Por su parte, la subsecretaria de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, dio a conocer que para este ejercicio de participación ciudadana serán instalados 147 módulos en los municipios de Morelos, en 15 de Puebla y en nueve de Tlaxcala, por donde pasa el gasoducto o que forman parte del proyecto.

Señaló que desde el viernes pasado se realizaron asambleas que empezaron en 11 municipios de Morelos, con una asistencia promedio de 300 personas, además de la participación de expertos de la CFE, de la Conagua, del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y algunas autoridades locales y federales, mientras que en Puebla y Tlaxcala tuvieron lugar sesiones informativas.

La funcionaria federal agregó que se creó la página "participacionsocial.gob.mx", donde se encuentra la información de las asambleas, así como la ubicación de los módulos donde los ciudadanos pueden ejercer su voto.

En tanto, la directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, informó que el grupo de expertos que ha analizado la calidad y cantidad de agua en este proyecto considera que éste se puede utilizar como buen ejemplo a nivel internacional.

Añadió que vendrá una segunda misión de expertos para terminar de revisar el proyecto y se tomarán valores, ya que la planta todavía no está funcionando y no es posible tener muestras de la calidad del agua.

"La zona es deficitaria y lo que se recomendó por parte de Conagua es reutilizar el agua de Cuautla para el enfriamiento. Revisaron todo el proceso y consideran que es adecuado, y va a permitir dar certeza en cuanto a la cantidad y calidad del agua", expuso.