Firma con Netflix creadora de ‘Scandal’

Los Ángeles, Cal.

Shonda Rhimes, creadora de series populares de televisión como “Scandal” y “Grey’s Anatomy”, firmó un acuerdo con Netflix para nuevas series.

El servicio de streaming anunció que la compañía productora de Rhimes, Shondaland, empezaría a trabajar con Netflix. Los programas “Grey’s Anatomy”, “Scandal” y “How to Get Away With Murder” seguirán emitiéndose por ABC en Estados Unidos.

Rhimes escribió en un comunicado que estaba agradecida a la cadena de televisión por haber dado inicio a su carrera, pero que desea ampliar su público y su “identidad creativa”. “A partir de hoy, estamos contentísimos de empezar a crear nuevas historias de Shondaland con Netflix”, escribió.

Dijo que había trabajado con el director de contenido de Netflix, Ted Sarandos, en un plan para la próxima fase de su carrera. Señaló que Netflix les ofrece a ella y su equipo “posibilidades ilimitadas”.

“He tenido la oportunidad de conocer a Shonda y ella es una verdadera Netflixer de alma — le encanta el cine y la TV, se preocupa apasionadamente por su trabajo, y cumple con su público”, escribió Sarandos.

Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados. El comunicado de prensa tampoco señala por cuánto tiempo estarán Rhimes y su compañía produciendo series para Netflix.

Rhimes, de 47 años, ha sido nominada a tres premios Emmy, todos por su trabajo en “Grey’s Anatomy”. La longeva serie comienza su 14ta temporada el mes entrante.