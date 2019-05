Firma piloto regio con Red Bull

Monterrey, México.- Patricio O'Ward dio un paso importante en su camino rumbo al mejor automovilismo del planeta.

El piloto regiomontano anunció su firma con Red Bull Junior Team, el equipo juvenil de la escudería Red Bull, la tercera en importancia en la Fórmula Uno.

"Me habló Helmut Marko (ex piloto y asesor de Red Bull), quería conocerme, fui con él, me preguntó varias cosas, después recibí varios correos para que fuera al simulador de Red Bull... pasaron los días, me llamó y me dijo 'estás firmado'", explicó O'Ward en llamada telefónica con CANCHA.

"Pato" mantendrá las actividades que marca su contrato con el equipo Carlin en la presente temporada de la IndyCar, pero ya con la etiqueta de "Red Bull Driver".

El programa junior de Red Bull ha visto pasar a varios pilotos a través de los años, destacando los nombres de Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo y Max Verstappen, hoy figuras de la F1, así como también de los jóvenes Daniil Kvyat y Pierre Gasly, quienes también forman parte de la parrilla de la máxima categoría.

Actualmente Red Bull se encuentra ubicado en tercera posición del campeonato de constructores (como se ha mantenido en los últimos años, por detrás de Ferrari y Mercedes) y el holandés Verstappen es su mejor nombre, en cuarto lugar de la competencia de pilotos.