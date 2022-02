Firma Britney Spears acuerdo de libro ¡por 15 mdd!

Esta sociedad se produce después de una guerra de ofertas de varios editores por su libro , según confirmó una fuente anónima al portal Page Six, quien afirmó, "el acuerdo es uno de los más grandes de todos los tiempos, detrás de los Obama".

De acuerdo con varios expertos en la materia, consultados por medios como The New York Post, la cantante pop de 40 años acordó un contrato de alrededor de 15 millones de dólares para su autobiografía.

Los derechos de los libros de Barack y Michelle Obama se vendieron en 2017, con una suma que supuestamente superó los 60 millones de dólares, la cifra más grande jamás conocida para libros de no ficción. Bill Clinton consiguió un contrato de 15 millones de dólares por su libro pospresidencial "My Life", en 2001.

Spears decidió escribir sus propias memorias luego de leer las de su hermana menor, Jamie Lynn, "Things I Should Have Said", publicado en enero de este año.

En su libro, Jamie Lynn describió un momento en que Britney tomó un cuchillo, se encerró con ella en una habitación y dijo: "Cariño, tengo miedo", una afirmación que la cantante ha negado más de una vez..

"Nunca he estado cerca de ti con un cuchillo o incluso pensaría en hacer algo así Solo una escoria inventaría esas cosas sobre alguien", tuiteó Britney en su momento..

Desde que la notoria e infame tutela de la cantante terminó después de 13 años, el pasado noviembre, Britney ha sido objeto de una serie de documentales que se han centrado en sus batallas legales y sus intentos de libertad.

La intérprete ya había insinuando que estaba lista para comenzar a escribir su libro. Compartiendo una foto de una máquina de escribir, posteó en sus redes a principios de enero el mensaje: "¿Debería comenzar desde el principio"