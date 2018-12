Firma AMLO iniciativa para cancelar la reforma educativa

Cd. de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la iniciativa para cancelar la reforma educativa y sustituir el ordenamiento actual, en el que se establece que lo fundamental es el derecho a la educación gratuita y de calidad.

"La educación, que no es un privilegio, sino un derecho de todos: educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares", dijo en su conferencia matutina.

Con esto, refirió, jamás se le va a faltar al respeto a los maestros. "Compromiso cumplido, maestras y maestros", lanzó.

"También en este nuevo plan educativo es importante destacar que se ha llegado a un acuerdo inicial con padres de familia y con maestros, esto es un cambio importante, una diferencia con relación a la manera en que actuaron cuando impusieron la mal llamada reforma educativa que se hizo contra la voluntad de los maestros", expuso.

"Y también mencionar que nunca, jamás se le va a faltar al respeto a los maestros, al magisterio nacional, a nuestras maestras, a nuestros maestros, como sucedió recientemente, que se dedicaron a ofender a los maestros. Eso se termina, hay afortunadamente muy buenas relaciones con los maestros y con las organizaciones sindicales del magisterio".

La iniciativa será presentada en la Cámara de Diputados.

Refirió que en para el nuevo plan educativo se van a destinar cada vez más recursos y se buscará que no haya rechazados, en particular en nivel medio superior y superior.

"En el periodo neoliberal una de las características fue que año con año se rechazaban a miles de jóvenes que no podían estudiar, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, sino que las universidades no tenían presupuesto para cupo".