Fincan desaparición a mandos de Duarte

Xalapa, Ver.

Un total de 19 expolicías, incluidos altos mandos, que laboraron en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz en el sexenio de Javier Duarte, fueron detenidos por la presunta desaparición forzada de al menos 15 personas, entre ellos dos mujeres y un menor.

El Gobierno de Veracruz oficializó ayer la ejecución de las 19 órdenes de aprehensión de un total de 31 liberadas en contra de ex agentes, en la primera acusación grave contra la cúpula policial de la gestión duartista.

Entre los implicados se encuentran Arturo Bermúdez Zurita, ex titular de la SSP, y José Óscar Sánchez Tirado, ex director de Prevención y Readaptación Social, ambos presos por otros delitos.

También fueron detenidos en los últimos días Roberto González Meza, ex director de la Fuerza Civil; José López Cervantes, “Comandante Black”, ex jefe de la Fuerza Especial, y otros 15 policías, en su mayoría personal operativo a quienes se les investigó desde el inicio de la actual Administración y no fueron cesados para evitar su fuga.

Los 19 acusados acudieron ayer a una audiencia inicial en los Juzgados de Control del Penal de Pacho Viejo.

Según el esquema de operación elaborado por el Gobierno estatal, Arturo Bermúdez Zurita encabezó la desaparición forzada de personas mediante el uso de sus fuerzas especiales.