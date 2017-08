Finaliza alerta por casos de ‘dengue’

Río Bravo, Tam.- Cero reincidencias de casos sospechosos de dengue en ampliación ejido Río Bravo de brecha 109 con 22, se han reportado, luego de que el pasado 28 de julio, se encendiera la alerta por presuntos casos de dengue.

Sobre este tema dijo en entrevista el director de la Unidad de salud de Hijos de Ejidatarios, Oney Reyna Veloquio que se está analizando cada uno de los pacientes que acuden a consulta, para detectar posibles casos de dengue, zika o chinkunguya, y en caso de dar con un caso sospechosos, seguir la ruta que siguieron durante la contingencia pasada: referirlos al Centro de Salud rector y al Hospital General, según la gravedad del caso.

La unidad atiende un total de 29 colonias, colonias agrícolas y ejidos, con un universo de 4 mil beneficiarios, y de ese cúmulo de usuarios Reyna Veloquio dijo que no se han detectado nuevamente casos sospechosos, pero aclaró que los resultados de epidemiología, no le son notificados a él, por lo que esa unidad no cuenta con información sobre si se confirmó alguno de los casos referidos.

Preciso que una vez pasada esa contingencia, ahora se enfocan a programas como la promoción de la lactancia y la eliminación de las fórmulas o leche de lata, así como atender a los adultos mayores que padecen males crónico-degenerativos.

Oney Reyna Veloquio, director de unidad de Hijos de Ejidatarios.