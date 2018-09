Finaliza Mabel la entrega de becas. Apoya fundación el futuro de los jóvenes

Nuevo Progreso, Tam.- El día de ayer fue el último día de entrega de las becas otorgadas por la fundación Mabel, en la Villa de Nuevo Progreso, se beneficiaron un total de 386 estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, esto se hace con el fin de apoyar a los alumnos para que puedan tener un mejor futuro por ende una mejor calidad de vida. Los apoyos se brindan cada 6 meses a los estudiantes desde el año de 1990.

Al respecto la doctora Eva Lilia García Cantú, presidenta de la fundación Mabel, expresó:

“Es muy satisfactorio poder ayudar a tantos jóvenes que tienen ganas de seguir adelanten hacer una carrera y que se esfuerzan día a día para lograrlo. A nuestros becados les enseñamos las 3 áreas que tiene la fundación Mabel, que son respeto, responsabilidad y amor, el estudiante debe respetarse a si mismo, debe respetar a sus padres, a sus maestros y lo que haga en la vida, la responsabilidad de echarle ganas a todo lo que emprenda y eso mismo hacerlo con amor, nuestra satisfacción será verlo graduado, cumpliendo una meta”, comentó.

Israel Hernández Gapi, tiene 23 años es uno de los beneficiados con estas becas, y da su testimonio al respecto:

“Fundación Mabel, me apoya con becas, desde que yo estaba en primero de secundaria, ahorita estoy cursando la escuela de enfermería ya con el posgrado de licenciatura, hasta ahora no me han dejado de apoyar, tanto me apoyó los 3 años de secundaria, los 3 años de preparatoria, 4 años de Universidad, ya estoy cursando el último. Me enteré de estas becas, gracias a la maestra que tenía en mi último año de la primaria y así fue como llegué a pedir el apoyo en esta fundación. Me siento muy agradecido, me han apoyado mucho”, concluyó.

ENTREGAN. 386 becas fueron entregadas esta ocasión.