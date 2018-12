Finaliza la temporada de huracanes

Río Bravo



Este 30 de noviembre llega a su fin la llamada Temporada de Huracanes, la cual durante los meses de octubre y noviembre trajo una gran cantidad de lluvia, así como anegaciones en algunos puntos de la ciudad.

Finalmente los agricultores del Distrito de Riego 026 tendrán un respiro para poder preparar sus tierras, luego de que estas no pudieran "estar a punto", debido a que en ambos meses de otoño se sumaron más de 10 pulgadas de agua en algunos puntos, como lo fue en el ejido Portes Gil, lo que equivale a dos riegos completos, aunque eso no significa que la humedad se pueda aprovechar, si no se preparó la tierra.

Gerentes de los módulos asentados en la III Unidad confiaron en que una vez concluida la temporada de tempestades, las tierras puedan perder humedad y así poder la maquinaria entrar a preparar la tierra para las siembras de maíz y sorgo.

El ciclo otoño-invierno, no ha podido arrancar plenamente debido a que dejó mucha humedad la todavía vigente temporada de ciclones, pues lo que en realidad se desea por los productores es que el terreno se oree y de punto para que ingrese la maquinaria.