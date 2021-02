Finaliza ´Kimye´

West y la socialité Karsashian comenzaron a salir en 2012 y tuvieron a su primera hija en 2013. West le propuso matrimonio poco después usando una pantalla gigante en el estadio vacío de los Giants de San Francisco, y se casaron el 24 de mayo de 2014 en una fortaleza renacentista en Florencia, Italia. Era el primer matrimonio para West, de 43 años, y el tercero para Kardashian, de 40.

La solicitud de divorcio llega tras el anuncio en septiembre de que el programa que hizo famosa a su familia, "Keeping Up With The Kardashians", llegará a su final en 2021 luego de 14 años al aire.

Aunque la unión no fue duradera, sí superó los pronósticos de muchos cínicos que pensaron que su ruina era inevitable dadas sus respectivas personalidades enormes, la conocida volubilidad de West y el hecho de que el matrimonio previo de Kardashian, con el exjugador de la NBA Kris Humphries, fue realmente fugaz.

Kardashian se casó por primera vez a los 19 años, en el 2000, con el productor musical Damon Thomas, y se divorció de él en 2004. En 2011 se casó con Humphries en una boda muy publicitada que se transmitió por televisión como un especial de dos partes en "Keeping Up With the Kardashians".

Pidió el divorcio del basquetbolista tres meses después, aunque todavía estaba legalmente casada en 2012 cuando ella y West, un viejo amigo que le había rendido homenaje en sus canciones, comenzaron a salir y ella quedó embarazada.