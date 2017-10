¡FINAL ESPERADA!

Los pronósticos no fallaron y ayer en la ronda de semifinales no hubo ninguna sorpresa. Las dos mejores novenas, Venezuela y Curazao, se van enfrentar hoy para disputar la gran final de la Serie Latinoamericana de Beisbol categoría Intermedia (11-13 años), en el Estadio Adolfo López Mateos. Venezuela llega a estas instancias como el amplio candidato para adjudicarse el gallardete al arrastrar tremenda racha de seis triunfos en forma consecutiva y de no conocer la cara de la derrota en este torneo.

Por su parte Curazao ha mostrado ser un equipo bien trabajado y paciente al momento de esperar los buenos lanzamientos de los pitchers que se han enfrentado, además cuenta con un line up bastante completo y esos argumentos los llevaron a terminar la fase de grupo en el segundo puesto con marca de 4-1.

Estos planteles ya se vieron las caras durante la jornada 2 en la que los de la vinotinto se embolsaron el triunfo por pizarra de 5-3. Lo que es una realidad es que se espera un buen platillo de beisbol para los aficionados al tener ambas escuadras un roster cargado de calidad de peloteros que van a dejar todo en el diamante para obtener la clasificación a la Serie Mundial de Beisbol, que se va realizar en Livermore, California.

CURAZAO PRESUME SUS ARMAS

Con el sello ofensivo que ha caracterizado a Curazao durante todo el torneo fue la fórmula que implementó para eliminar a unos aguerridos jugadores de Islas Vírgenes. Con rallys de cuatro y siete carreras cargó la balanza a su favor por 13-7.

El duelo de caribeños no defraudo al estar bastante entretenido por la guerra de batazos que se dio en el diamante del Coloso del Norte. Los curazoleños tenían dos out en el tercer acto y en un abrir y cerrar de ojos desencadenaron lluvia de cinco imparables para tomar cómoda ventaja de 7-1.

Todo era tranquilidad para el lanzador Yizreel Burnett pero su repertorio de envíos fue descifrado por los de Islas Vírgenes al desencadenarle cuatro sencillos y triple productor de Terrel George para acercarse por la mínima diferencia.

Parecía que Islas Vírgenes tenía oportunidad de dar la voltereta pero los de Curazao les pusieron un alto total en el sexto acto al disparar Donovan Antonia cuadrangular que coronó ataque de cuatro anotaciones y encaminarse a estar en el partido de mayor importancia del certamen.

VENEZUELA CON LIMPIO CAMINO

Lo que se perfilaba ser un duelo cerrado por lo que ofrecieron en la ronda de grupo (Venezuela 2-1 El Salvador) fue todo lo contrario.

Venezuela se destapo desde la caja de bateo para terminar las acciones por la vía de la misericordia con abultado marcador de 17-4 sobre El Salvador.

Los venezolanos están jugando otro nivel de pelota y ayer por espacio de cuatro rollo completos descargaron jugosos rallys de seis, cinco y par de tres carreras, que se fusiono con la labor montícular de Marcos Abreu.

Rondon fue uno de los bateadores destacados al dar sencillo y doblete en tres turnos legales, además de recibir un pasaporte y llegar al plato en tres ocasiones, Luis Fuenmayor se lució con tercia de inatrapables.

Los salvadoreños contestaron en el tercer episodio con tres rayitas pero no fue suficiente para acercarse a sus contrincantes, despidiéndose de la justa dignamente al ser unas de las gratas revelaciones.