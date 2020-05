Final y título era el objetivo

Llegar a la final y ser campeones era el objetivo de José Vázquez. Estuvo en las dos semifinales que el Atlético Reynosa perdió y sentía que la tercera era la vencida, pero la Liga Premier decidió cancelar el torneo 2019-2020 a causa del COVID-19 y el "Micky" vio una vez más frustrado su sueño.

"Me hubiera gustado llegar a la final y ser campeones porque ya nos tocaba, al igual que mis compañeros nos sentimos tristes por no haber podido culminar, pero bueno antes que nada es la salud de uno y de nuestras familias, no nos podemos exponer, el futbol así es, a veces te tocan buenas, alegrías, ahora nos tocó una mala y vienen revanchas, nos toca seguir adelante en el camino", señaló en entrevista telefónica desde su natal San Luis Potosí.

A pesar de que el torneo fue anulado, el mediocampista aseguró que nadie borrará todo lo bueno que hicieron durante poco más de 8 meses, resaltando las enseñanzas que les dejó estar bajo las órdenes de un experimentado director técnico.

"Nosotros nos llevamos todo lo bueno que se hizo en el torneo, aprendimos bastante del profe Gastón, tenía una manera diferente de jugar y creo que nos adaptamos a lo que nos pedía, tal vez para muchos el torneo quedará en el olvido pero para nosotros no, tuvimos muchas buenas experiencias", afirmó.

Individualmente el camiseta número 7 fue una vez más de los mejores jugadores en el plantel, registrando 1597 minutos en 20 partidos, marcó 4 goles y estuvo entre los líderes de asistencias.

"En lo personal me siento tranquilo, contento, día con día he trabajado al cien, no solo en este torneo, creo que los tres años que me ha tocado estar en Reynosa he hecho buenas cosas, los números de este torneo al igual que el año pasado con Alejandro y con Esteban son el reflejo de haber entrado a la liguilla", indicó el futbolista de 25 años.

Sobre los rumores que colocan al Atlético Reynosa en la nueva Liga de Desarrollo, el "Micky" dijo que ese tema está en manos de los directivos pero él levanta la mano para ser tomado en cuenta.

"Hemos tenido poca comunicación en ese tema porque así lo hemos decidido, pero si me ilusiona llegar a la Liga de Desarrollo, creo que sería un buen paso personalmente y en Reynosa el equipo también ya necesita subir de nivel, somos uno de los equipos candidatos igual que Tepa y Tlaxcala, ojalá se concrete para luego ver que planes tiene la directiva con los jugadores, pero me ilusiona mucho", explicó.

Aunque por el momento desconoce su futuro, Vázquez dejó muy claro que trae la camiseta de Reynosa bien puesta.

"Cien por ciento, yo me caso con Reynosa, la verdad me han tratado demasiado bien, la directiva ha estado conmigo en todo momento, en los malos y en los buenos, son detalles que uno debe de agradecer y siempre y cuando la directiva me lo pida yo voy a estar con ellos", recalcó.

Por último, agradeció el apoyo de la afición y espera verlos al pie del cañón.

"Agradecer todo este tiempo, he sentido su apoyo, hay mucha gente que de verdad siente los colores, otros que solo apoyan cuando el equipo va bien, pero a todos les digo que se metan cien por ciento con el equipo y los esperamos con ansias porque nos motivan mucho", finalizó.