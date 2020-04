¡Fin de una era!

No más de Ricardo La Volpe. El argentino culminó su ciclo como director técnico.

Quien fuera timonel de la Selección Mexicana reconoció que ya perdió el interés por dirigir.

Se le reconoce como uno de los mejores estrategas en el futbol, con una enorme deuda dada su pobre cosecha de títulos (Atlante en 1992-93), ya que no estaba ya en el banquillo del Toluca en el Apertura 2002, debido a que se fue al Tricolor.

"Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. (Ahora quiero ir) a donde considere yo.

"Hoy Ricardo La Volpe dice ´¿a dónde?, ¿en la cancha? Yo no me la llevo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales", dijo el "Bigotón" a Futbol Picante.

Le insistieron al timonel si dirigiría otra vez.

"No, no. Después de lo que me pasó en Toluca, ya", respondió.

El hombre de la eterna polémica, el que tuvo confrontaciones históricas con Hugo Sánchez, el que no llevó a Cuauhtémoc Blanco al Mundial en 2006, el que hasta se peleó con su amigo Miguel Herrera, ese es el que decide dar un paso al costado.

Su Atlante de inicios de los 90 fue espectacular, tal y como el Atlas de finales de esa década o el Toluca al que comandó entre 2001 y 2002. El timonel incluso dirigió en Argentina, tanto a Boca Juniors como a Vélez Sarsfield, pero sin éxito.

Hoy La Volpe se despide de los banquillos, a los 68 años.