Fin de "Big Bang" desata debate sobre future de comedias TV

LOS ÁNGELES.

En el 2006, los críticos de la TV se embelesaron con "30 Rock", parte de un nuevo grupo de comedias que se atrevían a volar sin una risa pregrabada y que incluyeron a "Arrested Development", ''The Office" y "Everybody Hates Chris".



Y entonces un nerd desadaptado se coló en la fiesta. "The Big Bang Theory" fue creada al estilo de la innovadora serie de los 50 "I Love Lucy", con un público en el estudio y las grabaciones de carcajadas intactas. Incluso algunos de los hacedores de la comedia de CBS que debutó en 2007 cuestionaron sus chances, dijo Jim Parsons, quien hace el papel protagónico de Sheldon Cooper, uno de los científicos más brillantes y socialmente ineptos del programa.

"Estamos haciendo el último gran cochecito en la era del modelo T, pero el modelo T está aquí. Así que, ¿cuándo tiempo andará?", dijo un guionista al contrastar las comedias televisivas de la vieja escuela y las del siglo XXI, según recordó Parsons en una entrevista reciente.

Ahora que la popular y perdurable serie se prepara para decir adiós el jueves con un capítulo final de dos horas, la pregunta vuelve a surgir: ¿aceptarán los televidentes, atestados de jugadores tan audaces creativamente como "Atlanta" y "Veep", otra serie de comedia tradicional? Sin contar la resurrección de "Will & Grace" y la derivada de "Roseanne" "The Connors", ¿puede la vieja fórmula alcanzar el éxito que necesita para subsistir?

Quién mejor para responder a esta pregunta que Chuck Lorre, quien creó "The Big Bang Theory" con Jim Prady y cuya maestría para el género ha producido ganadoras que incluyen "Two and a Half Men" y "Mom", pero que también hace la serie contemporánea de Netflix "The Kominsky Method".

"He estado alrededor lo suficiente como para saber que dar una prognosis es una manera realmente maravilloso de tallar en piedra lo estúpido que uno es, o lo arrogante", respondió el veterano de Hollywood, y entonces admitió que tiene fe en el formato conocido como "multi-cam", por el uso de múltiples cámaras en las grabaciones.

"Todavía creo que grabar un programa frente a un público es una manera maravillosa de contar una historia", dijo Lorre. "No creo que la audiencia ve ('The Big Bang Theory') y cuenta las cámaras. Ve la serie porque le encantan los personajes y porque cumple con la comedia".

Lorre no es el único optimista, dijo Robert Thompson, un profesor de TV y cultura popular en la Universidad de Syracuse.

"Mucha gente habla de la serie de comedia con público en el estudio como algo sacado del Williamsburg colonial, como algo del pasado", dijo Thompson. "Cada vez que alguien presenta ese argumento, lo primero que le digo es que 'The Big Bang Theory' ha estado en la cima o cerca de la cima de los ratings", incluso contra los fuertes vientos de plataformas de streaming como YouTube y Netflix.

El antepenúltimo episodio de la serie transmitido el 5 de mayo fue el programa más visto de la TV de señal abierta o de cable, con 12,5 millones de espectadores, destronando al gigante de HBO "Game of Thrones", que termina su octava y última temporada este domingo.

También está el peso de la historia en cuanto al uso del multi-cam. El formato proviene de las comedias de radio y estrellas que incluyeron a la familia Nelson en "The Adventures of Ozzie and Harriet" y Ethel Waters en "Beulah", pero fue Desi Arnaz, el productor de "I Love Lucy" que protagonizaba la serie con su esposa Lucille Ball, quien popularizó grabar con tres (hoy cuatro) cámaras, en parte por una cuestión de eficiencia.

La competencia de las plataformas de streaming y los jugadores establecidos de canales de cable básicos y premium como FX, HBO y Showtime continuará erosionando a la audiencia de los canales de señal abierta, y en consecuencia a las series de comedia.

Cuando "Cheers" salió de la TV en 1993 luego de 11 años, atrajo más de 80 millones de espectadores, un número al que "Big Bang Theory" ni siquiera puede aspirar hoy y que ahora le pertenece únicamente al Super Bowl. Diez años antes que eso, más de 100 millones de televidentes vieron el final de dos horas de "M-A-S-H".

Las series cómicas que se transmiten en las cadenas principales — ABC, CBS, NBC y Fox — también han sido desplazadas en los premios Emmy de la industria. Aunque "Modern Family" (grabada con una cámara) tuvo una racha ganadora de cinco años como mejor serie de comedia, del 2010 al 2014, la última en formato "multi-cam" que ganó el premio fue "Everybody Loves Raymond" en 2005.

En efecto, dijo Thompson, de Syracuse. Pero recuerda las nefastas predicciones sobre la muerte del género en los 80, hasta que "The Cosby Show" tuvo el éxito necesario para revivir el formato. Y la popularidad del multi-cam se mantiene con la suficiente fuerza para crear una bonanza financiera con reposiciones de programas del siglo XX como "The Golden Girls" y "Seinfeld", que mantienen su popularidad pese al paso de los años.

"Hay mucha gente allá afuera a la que le gustaría ser la persona que cree el próximo 'Big Bang Theory', y alguien tiene que hacerlo", dijo Thompson.