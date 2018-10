Fin al cacicazgo sindical

NOTICIAS RELACIONADAS Trabajarán por Tamaulipas

Tampico, Tam.

"Se acabaron los líderes sindicales corruptos, el nepotismo, los excesos... Vamos rumbo a la cuarta transformación de México", dijo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador al realizar una gira de agradecimiento por Tampico, en donde aseguró que la democracia será la principal primicia de su gobierno.

Señaló que la democracia como un sistema político será más confortable para una mejor vida de los mexicanos: "debe haber democracia en la familia, democracia en la escuela, democracia en el sindicato, democracia en sociedad y gobierno".

Al referirse al sindicalismo petrolero, magisterial y de la salud principalmente, dijo que "ahora ya no van a ver dirigentes sindicalizados promovidos, respaldados y solapados por el gobierno... Los dirigentes de los sindicatos, sean del seguro, de salud, de petroleros, todos van a ser los trabajadores y van a elegir democráticamente a sus dirigentes con el voto libre y secreto, nada que va a ver una elección en una sección sindical y te presentas a ver quién eres y a mano alzada, que quede claro el voto es por quien le dicte su conciencia, voto secreto".

Dijo que una vez tomando las riendas del país, los líderes sindicales se tienen que conducir con mucho cuidado para no volver a ser los mismos que han imperado durante décadas; "no vamos a permitir que los que quieren llegar, van a hacer lo mismo que ellos... Cuidadito con esos, nada de oportunismo, el que va a representar a los trabajadores va a ser gente honesta, se acaba la corrupción... Me canso ganso".

Enfatizó el próximo presidente de México que se acabaron los tiempos en que algunos aprovechaban ser dirigente sindicales para bañarse en dinero "y quienes pensaban en ser líder petrolero se iban a llenar de dinero por vender plazas y entregar contratos por dinero... Eso se acabó, se va por un tubo, aquellas ideas de que quiero ser dirigente sindical, porque soy líder petrolero, porque así le voy a conseguir una plaza a mi hijo, sobrinos, mi hermana y cuñada se acabó el nepotismo en el sindicato y en el gobierno".

Pidió el presidente electo ayuda para acabar este cáncer sindical, estableciendo una auténtica democracia, garantizando el derecho a la crítica y, a discernir.

Al tocar el tema del líder sindical petrolero, Carlos Romero Deschamps, López Obrador dijo que ese, y muchos casos más deberá atender una vez que tome posesión de la presidencia de la República, "no sólo es Romero Deschamps, es mucha gente. Si fuese un solo asunto no habría problema... Son varios asuntitos que hay que resolver".

FIN AL HUACHICOLEO

Aseguró que al ser una de las primicias el eliminar la corrupción en México se acaban las malas prácticas, empobrecimiento de la base trabajadora y enriquecimiento de altos funcionarios.

Mencionó que respecto a sindicatos y funcionarios deshonestos, definitivamente se acabará el robo de combustible.

"Como no va a haber corrupción se acaba el huachicoleo, abajo y arriba. Hay quienes están pensando y desde luego que tienen derecho a se escépticos o pesimistas, de que no se va a lograr...Pero sí se va a poder y sí se va a acabar con la corrupción y el derroche con los lujos, porque no puede haber gobierno rico, con un pueblo pobre".

Precisó que ahora, los funcionarios no van a tener servicios médicos en prestigiados hospitales con gasto al erario público, "hay quienes hasta cirugías plásticas se hacen, se estiran, se planchan a costillas del erario y saben cuánto se destina a la atención médica de los altos funcionarios públicos, pues 5 mil millones de pesos".

Lo que viene para Tamaulipas

La zona libre

>IVA al 8 por ciento; ISR a 20 por ciento; homologación de gasolina, gas y energía eléctrica con Estados Unidos y duplicar el salario mínimo.

Atención social

>Serán invertidos más de 16 mil millones de pesos para el próximo año.

Becas a ´ninis´

>Un apoyo mensual de 3,600 pesos a jóvenes para capacitación laboral

Niños especiales

>Hasta 25 mil niños pobres con discapacidad recibirán apoyo económico

Ordenamiento urbano

>Iniciará en tres ciudades fronterizas de Tamaulipas, Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros.

Fin al fracking

>Ratifica su anuncio de prohibir en su gobierno la práctica de fracturación hidráulica

Apoyo a migrantes

>Se apoyará a centroamericanos, con una visa para que se queden a trabajar en el país.

Internet gratis

>Se contará con cobertura de internet en carreteras, plazas públicas y hospitales





REUNIÓN. El presidente electo y el gobernador sostuvieron un encuentro previo al diálogo con legisladores.

Por Alejandro Echartea

Cd. Victoria, Tam.

El presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, ratificó que en su gobierno se descartará la utilización del fracking para la extracción de combustibles, y refrendó que a partir del año entrante habrá zona libre en la frontera, con homologación de gasolina, gas, luz, así como reducción del IVA al 8% y el ISR al 20%, además de duplicar el salario mínimo.

López Obrador sostuvo encuentros con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y legisladores locales, federales y funcionarios estatales en Palacio de Gobierno, y expresó todo su respaldo a la entidad y compromiso de trabajar en coordinación con la autoridad estatal en beneficio de las familias tamaulipecas.

"Vamos al cambio por el camino de la concordia, de la reconciliación y la unidad, tenemos que hacerlo en todo tiempo y más en las circunstancias actuales. Necesitamos unirnos, sumar esfuerzos, voluntades, recursos para enfrentar los grandes problemas nacionales, por eso fue muy buena la conversación con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca", señaló López Obrador.

"Por su respeto desde que triunfamos, él expresó (el Gobernador) su solidaridad con el nuevo Gobierno. Esto ha ayudado mucho a que se de este ambiente de cooperación en este periodo de transición", recalcó.

Por su parte, el gobernador se dijo satisfecho y "contento del respaldo y apoyo que viene para nuestro estado, el cual hará la diferencia para sacar adelante a Tamaulipas".

En conferencia posterior ante la prensa, López Obrador afirmó que no se trata sólo de tomar medidas coercitivas en materia de seguridad.

"Eso no es lo fundamental, coincidimos en que se deben atender las causas que originan la inseguridad y la violencia", advirtió.

Sobre el sistema de fracturación hidráulica en la extracción de combustibles, mantuvo su posición de prohibir esa práctica. "Hay otras alternativas", insistió. "No se ha extraído ni un solo barril de petróleo" adicional con la Reforma Energética, reiteró.

En el tema energético agregó que en Tamaulipas hubo simulación en el sexenio federal anterior al actual -sin mencionar a Felipe Calderón-, con un contrato a la española Repsol para la explotación de gas, y nada se logró, con un gasto millonario en la cuenca de Burgos.

"Costó carísimo, se invirtió muchísimo, dinero público, dinero de todos los mexicanos, y no se produjo gas, hicieron su agosto pero perdió la nación; entonces eso ya no, eso ya se terminó, ya no van a haber esos negocios jugosos para unos y malos negocios para la nación, para el pueblo de México".