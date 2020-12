Filtros... ¡a medias!

Vamos a estar ahora trabajando jornadas de 12 horas en el puente de Hidalgo y el Anzaldúas, en el Pharr existe una situación particular". Adalberto Elizondo, Coordinador de COEPRIS

Después de siete días desde que se publicó el decreto en el Diario Oficial, por fin se reinstalaron ayer los filtros sanitarios en los puentes internacionales Reynosa-Pharr y Reynosa-Mission para monitorear el paso de ciudadanos estadounidenses y prevenir contagios ante el alza de casos de Covid-19 en el Valle de Texas.

Adalberto Elizondo Rivera, coordinador de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios en Reynosa (Coepris), informó que los los filtros permanecerán en los cruces binacionales durante 12 horas, en horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, en tres turnos de cuatro horas, con el apoyo de elementos de la Policía Estatal para atender cualquier incidente.

Aunque en el Diario Oficial del Estado señala que los filtros se instalarán durante las 24 horas en todos los puentes, este despliegue no se hará en el Puente Reynosa-Pharr, debido a la logística que ellos manejan de horario, ya que el retorno hacia Estados Unidos de 6:00 a 8:00 de la mañana y de 4:00 de la tarde a 6:00.

"Vamos a estar ahora trabajando jornadas de 12 horas en el puente de Hidalgo y el Anzaldúas, en el Pharr existe una situación particular en cuanto a la logística que ellos manejan de horario, en la lógica si instalamos un filtro sanitario durante el día pues no tendría la opción de darle aquel que no cumpla con las situaciones de un viaje no esencial para poderlo retornar hacia Estados Unidos", expresó el funcionario.

En el primer día de operaciones, del total de los vehículos que ingresaron a suelo tamaulipeco, únicamente se retornó un 15 por ciento al Valle de Texas.

LAS 24 HORAS

En cuanto al horario que especifica de 24 horas en el acuerdo estatal, el responsable de Coepris en Reynosa señaló que es a causa del personal que requieren, por lo que estarán trabajando solamente 12 horas, y más adelante se verá la opción de las 24 horas, ya que solo el puente Hidalgo está activo las 24 horas.

"Insisto, la logística en cuanto al personal es algo complicado, el desplegar tanto personal, que en si la Coperis que es la que está al frente, no tenemos el personal suficiente y no tendríamos el personal suficiente para abarcar".

Y agregó:

"Hasta ahora las 12 horas, tomando en cuenta que el Puente Mission también cierra a las 4 el retorno a los Estados Unidos, el único de 24 horas es el de Reynosa-Hidalgo, es lo que se va a estar evaluando".

Explicó que estarán trabajando alrededor de 40 personas al día tanto de Coperis, como de otras dependencias como de Educación, Servicios Administrativos, Seduma, Desarrollo Económico y más.

Se debe cumplir con las disposiciones: Que no viajen personas con síntomas del Covid-19, portar en todo momento el cubrebocas, que no haya más de 2 personas por vehículo, el "doble hoy no circula", el motivo del tránsito sea determinado como esencial y que no viajen niños o adultos mayores.

CRITERIO JUSTO

Durante el primer día los automovilistas que venían a cosas no esenciales, se rehusaban a regresarse, pidiendo a las que les permitieran pasar, otros lloraron y cuestionando de la medida, mientras las autoridades explicaban que es parte de un acuerdo estatal ante la pandemia del Covid-19.

"Se permite que sea un viaje esencial como educativas, financieras y de salud, en cuestiones de salud estamos viendo situaciones de oncología, cirugías, en lo financiero y de trabajo lo entendemos somos una frontera que teneos mucha relación de trabajo y lo comprendemos con el sector maquiladora y varios más, tenemos el criterio de manejar un criterio justo", recalcó.

