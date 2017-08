Filtran números telefónicos de actores de ‘GOT’

Nueva York, E.U.

Luego de la filtración del cuarto capítulo de la séptima temporada de Game of Thrones la semana pasada, ahora se revelaron números telefónicos y direcciones de correo electrónico de algunos actores de la serie, informó el medio estadounidense The Verge.

De acuerdo con el portal, los protagonistas afectados fueron Peter Dinklage, quien interpreta a Tyrion Lannister; Lena Headey, quien da vida a Cersei Lannister, y Emilia Clark como Daenerys Targaryen.

Además de dichos datos, dentro de los 1.5 terabytes de información robados hay algunos guiones de los nuevos episodios de la franquicia. Los hackers demandan una paga de HBO para detener las filtraciones.

Sin embargo, HBO asegura que, a pesar de estos robos, Game of Thrones ha roto su propio record para el episodio más visto, debido a que más de 10.2 millones de televidentes sintonizaron el episodio 4 The Spoils of War.

Número que sobrepasó los 10.1 millones de visitantes del episodio 1 Dragonstone. Cifras que no incluyen a aquellos que los vieron a través de internet o la aplicación móvil, de acuerdo a información de The Verge.