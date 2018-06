Filtran video íntimo de 'Zague'

Monterrey, México.- Un video de contenido sexual de Luis Roberto Alves "Zague" está circulando en las redes sociales.

En el clip, de 9 segundos, se ve a "Zague" grabándose frente a un espejo y mostrando sus partes íntimas.

El ahora comentarista de TV Azteca no se ha pronunciado al respecto.

El video se convirtió pronto en trending topic y se prestó para una buena cantidad de memes.

Culpa a hackers

Luego del revuelo por su video, "Zague" salió a defenderse a través de su cuenta de Twitter.

"Esos hackers son cada vez más creativos. Sabía del " Photoshop en video" , pero nunca pensé que me lo aplicarían a mí ... ¡Ahora me toca aguantar a Luisito @GarciaPosti y Christian @martinolimx !", posteó el ex americanista, citando las cuentas de sus compañeros en las transmisiones de partidos de futbol.