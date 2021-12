Filtran video del basquetbolista Alexis Cervantes tras ser levantado por cártel

Cervantes, originario de Guasave, Sinaloa, se presentó a si mismo por su nombre y desempeño profesional durante 14 años. Enseguida añadió que el material localizado en su teléfono lo habría asociado a Fausto Isidro Meza, operador de un remanente de los Beltrán Leyva.

El motivo por el cual estoy aquí, es porque unas personas me hicieron la parada, encontraron en mi celular cosas muy comprometedoras las cuales son fotos, videos, con armas, fotos con la mafia en Sinaloa, el cartel del Chapito Isidro

Apenas la mañana de este 30 de diciembre, luego de ser localizado con el taxista, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que ayudó en el traslado del basquetbolista a casa.

Perturbador video de Alexis Cervantes.



" El basquetbolista secuestrado"



Que sirva de lección para quien tenga que servir de lección.. ?? pic.twitter.com/algqYtIZqT — Pali Plax ???? (@paliplax) December 31, 2021

El hombre dijo que le fueron localizadas imágenes con su primo, quien durante años trabajó con el Chapo Isidro como jefe de pistoleros. Añadió que este familiar es habitante una localidad conocida como Naranjo y los jefes del mismo eran el Chilo y el 02, por lo que patrullaban desde el centro de Guasave hasta el malecón.

Sin embargo, el primo del basquetbolista luego fue incorporado a las filas de alguien conocido como el Gato, pues fue solicitado como apoyo. Todo lo encontrado en su equipo móvil corresponde a ese nexo, según declaró.

Tenía tiempo que no lo miraba y un día hablamos y nos fuimos a tomar, nos gustó el desmadre, me gusta el desmadre, me encanta la cocaína, por eso nos llevamos

De esa visita se derivaron las fotografías, pero además, fue capturado por lo que publicaba en redes sociales, donde se mofaba de grupos criminales en el estado michoacano.

Comentarios en los que me burlo de los cárteles de aquí de Michoacán como si yo fuera alguien pesado, soy un simple basquetbolista pendejo, fanfarrón, farol, que quise demostrar algo que no es

Además envió mensajes a sus amigos y otras personas donde simulaba que no podía dormir porque había descuartizado a personas. Todo ello contribuyó a que pasara una semana desaparecido y no se trató de cosas buenas que hubiese realizado.

"Estoy consciente, 100% consciente, tengo días aquí y se los digo sinceramente, acepto el castigo y la lección la tomo, porque toda la vida he sido así"

Alexis Cervantes desapareció luego de participar en dos torneos regionalaes de Tancítaro y Los Reyes, Michoacán. Al término de sus actividades tomó un autobús para que lo llevara a Sinaloa, pero por un cambio de ruta del transporte decidió abordar un taxi conducido por Marcos S. para continuar su camino.

Pero sus familiares perdieron contacto con el jugador y comenzaron la búsqueda, incluidas denuncias ante secretarías de seguridad y la Fiscalía de Michoacán, aunque también fue notificada la misma dependencia sinaloense.

Informes obtenidos por Infobae México indicaron que los dos hombres fueron hallados mientras estaban atados a un árbol, en una brecha que conecta con la población de San Pedro, en el municipio de Venustiano Carranza. Ambos fueron golpeados de manera leve.

Luego de ser localizados fueron enviados primero al helipuerto del cuartel de la Policía Michoacán en la región Jiquilpan. De ahí se les trasladó al helipuerto del ISSSTE de Charo, posteriormente una ambulancia del CRUM los llevó al Hospital Civil de la misma zona.