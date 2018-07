Filman cortometraje; buscan financiamiento

viviana.cervantes.aceves@elmanana.com

El sueño de tres reynosenses de incursionar en el mundo cinematográfico está por hacerse realidad con el cortometraje "No saltes Magdalena" lo único que se los impide es la falta de recursos para contratar a un profesional en edición.

El proyecto que cuenta la historia de una mujer que se intenta suicidar en 3 ocasiones está inspirada en el ritmo de vida de esta ciudad fronteriza, una idea que comenzó a escribir Raúl Niño Juárez desde finales del 2017 buscando la no normalización de la violencia "Pensando en mi familia porque siempre he luchado y he querido que ellos salgan de ahí, es la ciudad más violenta y más peligrosa de México, la gente quiere escapar pero no encuentran la forma, por eso se creo el personaje, no para promover el suicidio sino como una metáfora de escape, del volar".

Él es el guionista y director del proyecto, trabaja junto con Sheila Flores, productora, actriz y con Edgar Zapata Treviño, asistente de producción, actor.

La filmación de su cortometraje realizado en 12 locaciones de la Ciudad de México luego de que una donadora anónima les financiara de manera inicial el proyecto.

En el rodaje participaron artistas como Carlos Aragón, Carmen Ramos, Baltimore Beltrán,Joaquín Cosio, Silverio Palacios, Braulio Corona entre otros.

"El máximo reto"

Para terminar su proyecto y poderlo presentar en festivales de cine nacionales e internacionales, es necesario contratar un equipo de post producción profesional que pueda plasmar a través de colores,sonidos y efectos las ideas fronterizas de este grupo de jóvenes.

De acuerdo con Zapata Treviño se necesitan 135 mil pesos, de los cuales se han obtenido poco más de 42 mil a través de la plataforma kickstarter.com "Con este proyecto queremos recordarle a la gente que también vive en situaciones de violencia que siempre habrá un puente para cruzar hacía una mejoría, este puente llamado arte que ojalá México apostará por cruzarlo y dejar atrás esta larga y triste etapa que nos ha rodeado desde hace más de 10 años". agregó que la fecha límite para apoyar es el 11 de agosto.

Los interesados en donar pueden buscar en redes sociales el nombre del cortometraje o en la página de recaudación y seguir las instrucciones, Niño Juarez considera el arte la única herramienta útil para salir de la violencia "Ser reynosense es lo mejor, hacer cine fuera de mi tierra y en la ciudad de México se siente un sueño hecho realidad, yo cuando escuché el acción supe que esto es lo que quiero hacer toda mi vida".

FONDOS. Buscan financiamiento para terminar de editar su proyecto.