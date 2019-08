Filma en México

Ciudad de México.-

Hace cuatro años que Jamie Dornan enamoró a mujeres con la versión cinematográfica de "Cincuenta sombras de Grey" y ahora, en México, al parecer hará lo mismo.

El actor irlandés se encuentra en la capital nacional para filmar "Barb & star go to Vista del Mar", bajo la dirección de Josh Greenbaum (serie "New girl").

LA TRAMA

En la cinta se contará la aventura de dos amigas (Annie Mumolo y Kristen Wiig), quienes salen de su pueblo de vacaciones, llegando a un sitio donde se convierten en parte del complot de villano para acabar con una población entera.

Mummolo y Wiig son conocidas en Hollywood como escritoras; estuvieron nominadas al Oscar 2012 por el guión de "Bridemaids".

Luego de "Cincuenta sombras de Grey", Dornan, de 37 años, participó en las secuelas "Cincuenta sombras más oscuras" y "Cincuenta sombras liberadas".

De acuerdo con fuentes de la producción encabezada por la compañía Lionsgate, diversas escenas de la cinta se rodaron el mes pasado en playas de Cancún.

LO DISFRUTA

La productora reveló en su cuenta oficial de Twitter una imagen de los tres actores divirtiéndose en un pequeño puerto.

"El proyecto ofrece una rara combinación de grandes risas, corazón y empoderamiento femenino que todos amarán, hombres y mujeres, jóvenes y viejos", dijo Nathan Kahane, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, en un comunicado.

"Barb & Star go to Vista del Mar" está siendo ejecutada por Gloria Sanchez Productions, la empresa de cine y televisión que está enfocada en mujeres, fundada y dirigida por Jessica Elbaum, el actor Will Ferrell y Adam McKay, junto con Wiig y Mumolo.

