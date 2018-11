Filma cinta de Depp

El protagonista de "Piratas del Caribe" Johnny Depp, arrancó esta semana en África el rodaje de "Waiting for the barbarians", coproducida por la connacional basada en la novela homónima de J. M. Coetzee. Junto al actor se encuentran el ganador del Óscar, Mark Rylance y Robert Pattinson.

Depp interpreta al coronel Joll, quien visita los asentamientos fronterizos del imperio, convencido de que migrantes quieren invadirlos. Mientras Rylance es su opositor, un magistrado que intenta hacerle ver a las autoridades que los bárbaros siempre han estado y no han hecho nada, Pattinson es un oficial.

"Es un juego de quiénes son los bárbaros y qué quieren hacer. La película está en una era y momento indefinido", señala la productora mexicana Olga Segura.

"Es una película grande, la estuvimos empujando desde hace años. Todos estaban desde el principio subidos, leí la novela, pensé que debía hacerse y ellos estuvieron de acuerdo", agrega la también actriz.

COBRA ACTUALIDAD

"Waiting for the barbarians", que estaría lista para rodarse en 2019, es dirigida por el colombiano Ciro Guerra y cuenta en la producción con el experimentando Michael Fitzgerald y ocho semanas de locaciones en el continente negro.

La productora considera que la temática del filme ha cobrado, como nunca, actualidad. La novela original se escribió en 1980.

"Tiene que ver con el momento que estamos pasando. Como que hay una creencia de que el gobierno estadounidense está manifestando ataques a migrantes porque piensan que van a atacarlos y lo mismo pasa en la película, donde un día el imperio decide que los bárbaros son una amenaza", señala.

Olga ha producido en el extranjero las cintas "Cellmates", protagonizada por Tom Sizemore; "La cena", con Richard Gere y "End of sentence", estelarizada por John Hawkes.

Pero no todo es miel con Olga. Esta semana su proyecto mexicano, la comedia romántica "Amor en cursivas", no fue aprobado por el Estímulo Fiscal para los Contribuyentes (EFICINE), que le hubiese permitido usar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de empresas y poder filmar.

"Da coraje que una productora como yo, que está trabajando y teniendo éxito en el extranjero, en la que han confiado actores como Johnny y Mark, aquí no reciba ningún apoyo. Lo metimos tres veces y no se si me estén castigando, digan que soy productora de Hollywood y por ello no me quieran dar dinero", señala.

No se explica cómo la producción "El rey de todo el mundo", del español Carlos Saura, sí recibió el estímulo fiscal.