Filipinos protestan contra Duterte

Manila, Filipinas.

Miles de filipinos protestaron este lunes en las calles contra lo que calificaron como el viraje dictatorial y los abusos de poder del polémico Presidente Rodrigo Duterte, en una marcha masiva en la que también defendieron los derechos fundamentales de las personas.

De forma parelela al discurso del Mandatario sobre el Estado de la Nación en el Congreso, agrupaciones estudiantiles, sindicatos, organizaciones feministas, grupos religiosos y activistas por los derechos humanos se unieron para convocar una gran manifestación popular para exigir su destitución.



Caricaturas de Duterte, reclamos de justicia por las ejecuciones extrajudiciales en la violenta guerra antidrogas o críticas a su política exterior de acercamiento a China, país al que consideran que está vendiendo Filipinas, se podían ver en las pancartas exhibidas.



"El país ha padecido demasiado con este Gobierno. Por eso estamos luchando aquí por los derechos fundamentales de los filipinos, estamos luchando por la vida", señaló una estudiante de 19 años de la Universidad Ateneo, quien prefirió no dar su nombre.



Los manifestantes se congregaron a lo largo de la mañana en el campus de la Universidad de Filipinas, en el distrito de Quezon, desde donde partieron hacia la Iglesia de San Pedro, punto al que llegaron unas 15 mil personas para participar en un acto de oposición al presidente, según los datos de la Policía.



Además de gritar consignas en inglés y tagalo contra la gestión de Duterte, quien lleva dos años en el cargo, algunos activistas llegaron a quemar una efigie con el rostro del Mandatario.



También hubo manifestantes que acudieron amordazados y caracterizados como si tuvieran graves heridas y sangre por todo el cuerpo, en memoria de las víctimas de la polémica campaña antinarcóticos impulsada por el Presidente.



A los más de 4 mil 200 muertos en sangrientas redadas policiales, se suman más de 23 mil 500 homicidios en investigación, de los que entre 12 mil y 15 mil serían asesinatos amparados en el clima de impunidad de la campaña, según argumentos de organizaciones defensoras de los derechos humanos.



"Hay un esquema en todos los frentes del sistema de justicia que garantiza la absoluta impunidad de estos crímenes", explicó durante las protestas Cristina Palabay, secretaria general de la ONG Karapatan.



Palabay subrayó que esa impunidad tiene un efecto devastador en las víctimas y sus familiares, que a menudo declinan denunciar esos crímenes por miedo a represalias, mientras ven cómo ningún agente de las fuerzas de seguridad ha sido juzgado o castigado por los abusos.



Según la organización, los programas de contrainsurgencia del régimen de Duterte no sólo afectan a los suburbios de las ciudades, donde el problemas de las drogas es más intenso, sino que también alcanza a comunidades rurales e indígenas.



El denominado acoso al pueblo implica en cifras que el régimen de Duterte mata a una media de dos personas por semana y arresta a 20 personas, señaló Palabay.



"La realidad del país bajo Duterte está manchada con la sangre y el sufrimientos de los pobres, a quienes se les niegan sus derechos y se ven continuamente agobiados por políticas represivas", señaló.



Los grupos feministas también tuvieron un gran protagonismo en la marcha, con numerosas pancartas que repudiaban las actitudes misóginas y despectivas de Duterte hacia las mujeres.



"Una de las facetas más repugnantes de su Gobierno es la instauración de un régimen machista-fascista, que ha desatado la ira de mujeres de todos los colores políticos", destacó en el acto Joms Salvador, secretaria general de Gabriela, uno de los grupos que impulsó la campaña feminista #BabaeAko.



"El sentimiento es mutuo. Odia a las mujeres, pero las mujeres lo odian más. El éxito de la campaña #BabaeAko radica en el sentimiento compartido de indignación de las mujeres", señaló Salvador sobre ese movimiento elegido recientemente como uno de los más influyentes en las redes por la revista Time.



A pesar de las fuertes medidas de seguridad, con más de 6 mil policías desplegados por la capital y el refuerzo de un millar de soldados, las protestas se desarrollaron sin altercados y no hay reportes sobre detenciones.