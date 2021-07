Filipinas: Duterte dice que podría buscar la vicepresidencia

"No es una mala idea y si hay un espacio para mí allí, tal vez", dijo el mandatario de 76 años sobre las perspectivas de postularse para vicepresidente. "Pero si no hay espacio para mí y si todo el mundo se apiña con ganas de ser uno, un vicepresidente, déjenlos en este momento, porque he terminado", agregó en comentarios televisados el lunes por la noche.

Se trató de la señal más fuerte hasta ahora de que Duterte sopesa las exhortaciones de los aliados del partido gobernante PDP-Laban para postularse a la vicepresidencia.