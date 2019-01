Filas en gasolineras

Valle Hermoso, Tam.- Enormes filas de autos se observaron la noche del pasado sábado en esta ciudad, personas que tenían como intención surtir sus unidades de gasolina, pues se corría el rumor de que nuevamente se iba a escasear el producto.

"Seguimos haciendo el llamado a no crear psicosis, el combustible sigue llegando, sí la gente compra su gasolina como es normal, no tiene por que faltarnos", dijo el encargado de una gasolinera ubicada al oriente de la ciudad, quien no quiso identificarse.