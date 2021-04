Filas de penitencia: ¡Hasta ocho horas!

A través de grupos sociales, los usuarios expusieron.

Noticia Relacionada Le dedica hermosas palabras

"Ni vengan gente, está la fila grandísima", "Después de 7 horas de viaje, 4 paquetes de papas fritas, otra papa asada y 3 limpia vidrios por fin cruzamos, no me vuelvo a quejar cuando haga 1 hora con 45 minutos", expresaron.

Ante la advertencia de largas filas en el Puente Internacional Hidalgo, algunos optaron por desplazarse hacía el puente Mission, o llegar hasta el municipio vecino de Rio Bravo para cruzar por Donna o por Progreso.

"Llevamos 6 horas en la fila, nimodo, tenemos que trabajar", exponían los mensajes.

En la fila se vieron afectados particulares, taxis y unidades del transporte público que brindan servicio desde México hacía el extranjero.

EL REGRESO

Ayer la fila de automóviles no fue tan drástica como la del lunes, y el comportamiento sobre el puente internacional Hidalgo hasta el medio día parecía ordinario.

La mayoría de los que esperaban tenían placas del estado de Texas. "Vine al doctor a una consulta pero ya voy de regreso, por lo general vengo cada mes, aprovecho para hacer algunas compras pero siempre me regresó por aquí, me ha tocado hacer fila de hasta 4 horas, pero sí me enteré que ayer hubo hasta 8 horas de fila", mencionó Marisol.

Por su parte, Gilberto, quien también esperaba, comentó: "Están los grupos para checar la filas y las páginas de los puentes, se tiene que ver a donde ir antes de llegar, porque si se puede perder mucho tiempo".

Mientras tanto, los visitantes extranjeros tienen la vía libre para ingresar a Reynosa cuantas veces quieran y sin ningún chequeo, ya que la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) eliminó el filtro de vigilancia que retornaba a los automovilistas sin una cuestión "esencial".