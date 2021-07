Fijan reglas para ingreso migratorio

Héctor Silva, director del albergue “Senda de Vida“ considerado el de mayor capacidad de atención en esta frontera, mencionó:

“Todos los miembros de una familia incluyendo niños deben tener consultas medicas de forma externa, nos traen el documento donde digan que es negativo y se les deja entrar, aquí se les hará otra prueba ver que realmente no tienen síntomas, es lo que debemos hacer para protegernos, por que los casos siguen apareciendo”.

Las atenciones en este sitio permanecieron frenadas más de seis meses, pero luego de que el comité estatal para la seguridad en salud permitiera el avance de Reynosa a la fase II, la cotidianidad se retomó, aunque con la premisa de operar al 25 por ciento de capacidad.

Hasta el momento alrededor de 160 migrantes han presentado sus pruebas médicas, por lo que ya reciben en “Senda de Vida” alimento, hospedaje y ropa de forma gratuita.

El tiempo que permanecerán en esta frontera es incierto, ya que la mayoría llega para tramitar una solicitud de asilo en Estados Unidos, pero a raíz de la contingencia sanitaria, no hay citatorios. “Ahorita no hay llamados, aunque se nos ha pedido que vayamos organizando la lista no les podemos decir fechas, no sabemos cuándo los retomarán, hay quienes ya tienen casi el año esperando, entendemos que es una situación grave y por eso los estamos apoyando”.

Para reforzar su cuidado, Silva destacó que una vez dentro comienzan un periodo de “aislamiento” por hasta 14 días para descartar cualquier síntoma del coronavirus. “Ahorita están aquí alrededor de 160 personas, los doctores ya los calificaron como saludables pero tenemos que vigilarlos por eso se les pone en aislamiento”.

En torno a la prevención del dengue, afirmó que han realizado fumigaciones y campañas de limpieza, por lo que no se ha presentado ningún caso positivos.