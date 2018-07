Fijan fianza a los ladrones del Mall. Presentan en Corte a involucrados en robo

McAllen, Tx.- La tarde de este lunes fueron presentados en Corte los 7 involucrados en el robo a la joyería Deutsch & Deutsch localizada en el Mall, en hechos ocurridos la tarde del sábado.

Los detenidos son: Zepeda Abner Pozos de 24 años de edad, el cual recibió una fianza de 200 mil dólares por robo con agravantes y 10 mil más por no identificarse correctamente ante las autoridades, Alberto Rafael Barrera, de 32 años, con fianza de 200 mil dólares por robo agravado, Brayan Oliver Melchor, de 23, con fianza de 200 mil dólares por robo agravado, Javier Leobardo Olvera Ramírez, de 22, 200 mil dólares de fianza por robo con agravantes y 10 mil dólares por no identificarse correctamente, Jorge Ángel Rodríguez Mejía 28 años, fianza de 200 mil dólares por robo con agravantes y 10 mil por no identificarse correctamente ante la Policía, Miguel Quintanilla Cárdenas de 26 años de edad, con 200 mil dólares de fianza y Raúl Alberto Rangel Rivera, de 43 años de edad, al que se fijó una fianza de 200 mil dólares por el delito de robo agravado.

Todos ellos fueron trasladados a la cárcel del condado Hidalgo la misma tarde de ayer, en espera del proceso en su contra.

Como se informó oportunamente, el pasado sábado, alrededor de las 12:24 horas, siete sujetos ingresaron a la joyería Deutsch & Deutsch, dentro de la Plaza Mall, en McAllen, con la intención de robar el negocio, pero todos ellos fueron detenidos por las autoridades de seguridad pública de McAllen, en medio de un operativo en el que participaron varias agencias federales, estatales y locales, luego de que se corrieran los rumores de un tiroteo en la plaza comercial.

Para finalizar las autoridades municipales destacaron que la investigación del caso se encuentra en proceso.