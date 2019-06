Fijan fianza de 50 mdd a ´Apóstol´

Los Ángeles, Calif.

Luego de la primera audiencia tras ser detenido el "apóstol" Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, fue sujeto a una fianza de 50 millones de dólares, luego de que los investigadores realizaron cateos adicionales. Inicialmente, la fianza se le había fijado en 25 millones de dólares.

Los fiscales que llevan el caso en Estados Unidos dijeron que García y los otros acusados cometieron 26 delitos en el sur de California durante un periodo de aproximadamente cuatro años. La investigación comenzó en 2018, derivada en parte de una queja formulada en un sitio online de abusos cometidos por religiosos.

El abogado defensor Dmitry Gorin dijo que la fianza de 50 millones de dólares de García era "escandalosa e irrazonable".

El líder religioso está detenido por 14 cargos relacionados con delitos sexuales, dijeron los fiscales.

García, líder o "apóstol" de la Luz del Mundo, de 50 años y Susana Medina Oaxaca, de 24 años, fueron arrestados el lunes al aterrizar, provenientes de México, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

La otra acusada, Alondra Ocampo, de 36 años, fue arrestada en el condado de Los Ángeles. Hay una cuarta implicada, Azalea Rangel Meléndez, quien está fugitiva y contra quien se emitió orden de captura.

La detención ocurre días después de que la congregación celebrara en la Ciudad de México un evento en el Palacio de Bellas Artes para festejar el cumpleaños número 50 de García, lo que levantó una polémica en el país por el uso de la instalación para quienes lo vieron como un acto religioso.

"ESCáNDALO CELESTIAL"

Tras la detención del líder de la iglesia La Luz del Mundo, Nassón Joaquín García, medios internacionales mostraron en sus plataformas la historia del "apóstol" que está acusado de al menos 26 delitos graves, entre los que destacan tráfico humano y producción de pornografía infantil.

"La Luz del Mundo" fue fundada por el abuelo de Joaquín García en 1926. Aunque por años ha sido acusada de presuntos abusos a menores, las autoridades en México nunca han presentado cargos contra La Luz del Mundo, rescata el portal de "The Guardian". "The New York Times" señaló que "la cabeza de la iglesia basada en México con más de 1 millón de seguidores en el mundo", fue arrestado en California por cargos como tráfico humano y pornografía infantil.

"The Washington Post" aseguró que alrededor de mil feligreses se reunieron en la sede de La Luz del Mundo en Guadalajara, este martes por la noche, para orar por Nassón Joaquín, luego que se le impusiera una fianza de 50 millones de dólares.

"Escándalo celestial", tituló en su portal Telemundo51 de EU.