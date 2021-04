Fija TEPJF audiencia a Salgado

Más tarde, el mismo morenista informó sobre la decisión que tomó el órgano electoral a su favor.

"El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de establecer como fecha de audiencia para desahogar alegatos el próximo lunes 26 de abril a las 11 horas", indicó en Facebook.

"Dicha sesión será virtual, y en ella daré a conocer los argumentos jurídicos por los cuales pedimos se respete nuestro derecho a votar y ser votados y se le permita al pueblo de Guerrero elegir libremente a sus representantes. ¡Ánimo! ¡Hay Toro!".

De acuerdo con el proyecto del magistrado Indalfer Infante, que se prevé discutir el próximo martes, se confirma la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de negarle la candidatura al guerrerense por no presentar su informe de gastos de precampaña.

Desde el jueves, ante esta versión, Salgado aseguró que era momento de serenidad.

"La serenidad es la mejor opción en estos momentos. No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza", apuntó.