FIFA repartirá 400 mdd en premios en Rusia 2018

"Creo que es una señal positiva en términos de la salud financiera de FIFA", indicó el presidente Gianni Infantino en conferencia de prensa en la India, que ha albergado a lo largo de este mes y hasta mañana el Mundial Sub 17, al celebrar el incremento del presupuesto en premios.



Infantino dijo que hace dos años FIFA era una "marca tóxica" que casi no podía hablar con patrocinadores y "hoy las puertas están abiertas y el dinero entrando", gracias entre otras cosas a que ahora es un organismo "más transparente".



En la reunión hoy en Calcuta del Consejo de la FIFA, órgano de 37 miembros incluido Gianni Infantino, que sustituye al antiguo comité ejecutivo de la FIFA, el máximo órgano del fútbol mundial ratificó la regulación reforzada para el concurso de adjudicación del Mundial 2026 que se aprobó el pasado 6 de septiembre.



Infantino cree que estas normas son "un hito no sólo para FIFA sino para el deporte internacional", tras el escándalo que sacudió al organismo futbolístico en medio de una cadena de acciones judiciales y policiales contra sus dirigentes por escándalos de corrupción.



Otros temas que se abordaron en la reunión de Calcuta fue el actual formato de algunas competiciones, como la Copa Confederaciones, que el organismo tiene intención de repensar, aunque no se llegó a ninguna decisión en la India.



Por otra parte, se aprobaron los calendarios para el Mundial femenino de Francia 2019, que será del 7 de junio al 7 de julio; el Mundial Sub 20 femenino, que será del 5 al 25 de agosto del 2018, y el Mundial Sub 17 femenino, del 13 de noviembre al 1 de diciembre de 2018.



El año que viene el Mundial de Clubes se disputará en Emiratos Árabes del 12 al 22 de diciembre.



Infantino destacó al respecto el "resonante éxito" de la edición del Mundial Sub 17 de la India, que ha batido récords de asistencia a los estadios.