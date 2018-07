FIFA da a conocer a los diez nominados para el premio The Best

El listado lo encabeza el portugués hoy de la Juventus, Cristiano Ronaldo, quien ha ganado las dos veces que el organismo rector del futbol mundial ha entregado este reconocimiento.

Le sigue el argentino del Barcelona, Lionel Messi, que quedó segundo en las entregas anteriores.



Los franceses campeones del mundo Antoine Griezmann y Kylian Mbappe, del Atlético de Madrid y PSG, respectivamente, fueron nominados, lo mismo que el subcampeón del Mundial con Croacia y jugador del Real Madrid, Luka Modric.



El egipto Mohamed Salah, delantero estrella del Liverpool, también está, pero el gran ausente es Neymar, quien se perdió gran parte del torneo en francia por una lesión en el pie, pero había sido considerado por la FIFA en el 11 ideal del Mundial 2018.



Los tres más votados del listado acudirán a la gala que se celebrará el 24 de septiembre en Londres, donde se desvelará el nombre del ganador.



Los nominados



Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Antoine Griezmann

Eden Hazard

Harry Kane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Luka Modric

Mohamed Salah

Raphael Varane



La FIFA también entregó las nominadas para The Best Femenil, el cual dejará nueva ganadora, ya que Lieke Martens no fue considera este año.



Lucy Bronze

Pernille Harder

Ada Hegerberg

Amandine Henry

Sam Kerr

Saki Kumagai

Dzsenifer Marozsan

Marta

Megan Rapinoe

Wendie Renard