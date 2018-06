Fiesteros de la Selección Mexicana no tendrán sanción

NOTICIAS RELACIONADAS Jugadores de la selección nacional acusados de armar fiesta

Lano contempla, por ahora, una sanción contra los jugadores de laque fueron ventilados en una fiesta.

Guillermo Cantú, Secretario General de la FMF, justificó a los tricolores diciendo que estaban en su tiempo libre.

"Son los riesgos que uno corre con la libertad, en realidad no es que nos guste o no, simplemente hay que tener muy claro que es su día libre y no han faltado en un tema de entrenamiento ni de concentración".

¿Habrá sanción?

"Ahorita el tema de los valores es aparte. No voy a condenar a los jugadores, ellos son parte de una decisión personal, libre que puedan disponer de su tiempo pactado previamente con la organización de una semana previa al viaje. El tema de la libertad es un tema complejo", comentó Cantú.

Esta mañana se ventiló en la revista TV Notas, que tras el partido amistoso del sábado ante Gales, varios seleccionados armaron una fiesta de varias horas, donde participaron unas 30 escorts.