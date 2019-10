Fiesta de reguetón

Payne Arena de Hidalgo, Texas fue el escenario para albergar en su escenario al reguetonero colombiano J Balvin con su gira, "Arcoiris Tour", que llegó la noche del domingo ante un recinto abarrotado.Previo a su concierto el público escucho a dos reguetoneros invitados que también marcaron su ritmo y dejaron listo el escenario para que J Balvin lo inundara con su energía y talento.

El cantante colombiano arrancó a las 22: 00 horas con "Reggaetón" y continuó con temas como "Machica", "Con altura" y "X".

Pero el concierto estuvo de lujo con una escenografía fastuosa que fue el marco perfecto para este artista colombiano urbano, que en cada una de sus presentaciones manifiesta su orgullo de ser latino.

El reguetonero natural de Medellín siguió la velada interpretando "Ginza", "No es justo", "Otra vez" y "Ahora dice".

BREVE RECESO

Tras un leve receso, J Balvin se trasladó a la parte posterior de la arena de la sala para proseguir con su espectáculo interpretando "Downtown".

Para esta interpretación, la bailarina le brindó al artista urbano bailes exóticos, calentando un poco más la velada.

Después llegaron temas como "Mojaita", "Yo le llego" y "La canción" al terminar su interpretación y regresó al escenario principal.

Y prosiguió con "I like it like that", "Si tu novio te deja sola", "Tu sensualidad" y "Bonita".

Los éxitos no pararon escuchándose, "Siente el boom", "Guayoteo", "No te veo", "Quiero repetir" , "Baila", "China", "Mi cama", "Loco contigo", "Contra la pared", "Mi gente" y "No me conoce" siendo así que cerró este espectacular show.