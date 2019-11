Fichaje facial se extiende

McAllen, Tx.- El año pasado, las Autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, anunciaron el inicio de un programa piloto, en las instalaciones del puente Anzaldúas, mediante un sistema de comparación facial, a través de la captura de datos biométricos faciales de los viajeros.

De acuerdo a lo detallado por el director del puerto de entrada de Anzaldúas, Carlos Rodríguez, el sistema esta compuesto por una cámara para probar y evaluar la captura de datos biométricos faciales de los viajeros que ingresan al país en sus vehículos, y comparar esas imágenes con las fotos archivadas en las bases de datos del gobierno.

Hasta el momento no se han anunciado resultados de dicho programa, el cual se ha extendido a varias ciudades del Valle, y ahora, fue anunciado el día de ayer en Laredo.

Como una medida de seguridad y para facilitar a las autoridades el reconocimiento de quienes hayan cometido algún delito, en los puentes internacionales uno y dos de Laredo, deben ahora pasar por un comprobante facial biométrico, para cotejar su rostro real, con el de las fotografías de los documentos migratorios que posean, tales como son la visa laser B1 y B2 y pasaporte para los mexicanos.

La medida también afecta a quienes tengan tarjeta de residentes legales (Green card) para emigrados de varios países y pasaporte norteamericano en libro o tarjeta, para los ciudadanos estadounidenses.

Según la nueva regla, Rick Pauza, vocero de Aduanas y Protección Fronteriza no provocará retrasos en los cruces, aunque existe la certeza de que es en estas fechas cuando más mexicanos acuden a los EU a relizar las compras navideñas o a visitar a parientes durante el Thanksgiving o el "Viernes Negro".

En los primeros días de noviembre, se aplicará en definitiva para dos de los 14 carriles para peatones del Puente Internacional Número 1, "Puerta De Las Américas", así como en uno de los ocho andenes para viajeros de autobuses de pasajeros internacionales, en el paso 2 "Juárez-Lincoln" o Puente Dos, para ello ya se está instalando y pronto se pondrá en servicio definitivo en todos los 22 andenes de ambos pasos binacionales.

"Y luego, en la semana del 2 de diciembre, se colocarán en el resto de los carriles para personas, o sea, en el total de 14 en puente uno para peatones y 8 carriles en paso dos, para viajeros en camiones", agregó Rick Pauza, para CBP.

Esta es una recomendación de la Comisión 9/11 y un mandato del Congreso de Estados Unidos, el registrar biométricamente a toda persona que entra y sale de La Unión Americana si no es ciudadano de Estados Unidos.

Los norteamericanos a revisión

Sobre los ciudadanos norteamericanos, los cuales muchos de ellos cruzan a México sin portar un solo documento, muchos lo hacen solo de palabra, para ellos, las reglas cambian.

"No necesito presentar mi pasaporte, a mi no me detienen", dijo una ciudadana americana, sin embargo esto ya no sería funcional.

Ahora serán enviados a segunda revisión para que comprueben su ciudadanía.

El documento sin fotografía que presentan debe ser verídico y les pertenece.

A nuestros compatriotas siempre les estamos conminando a que obtengan el pasaporte norteamericano, sea en libro o en credencial, dijo Pauza.

Los resultados de la prueba servirán a CBP para conocer los alcances y decidir sobre implementaciones tecnológicas futuras.

El programa piloto estará vigente por un año y las autoridades fueron muy claras al asegurar que los viajeros no están obligados a completar ningún procesamiento adicional.