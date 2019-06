Ficha Manchester United al lateral Wan-Bissaka

Manchester, Inglaterra.

A falta de hacerse oficial, el Manchester United fichó al lateral derecho inglés Aaron Wan-Bissaka, procedente del Crystal Palace.



De acuerdo a reportes de la prensa europea, los Red Devils pagaron alrededos de 55 millones de euros por uno de los mejores defensas de la pasada temporada.



Además, el seleccionado inglés Sub 21 tendrá una mejora de sueldo muy considerable, pues de ganar 11 mil euros a la semana en Londres, percibirá más de 400 mil euros al mes en Manchester.



Una de las mejores estadísticas que registró Wan-Bissaka fue su número de barridas al rival, con 129 de acuerdo a Squawka, mejor que ningún otro jugador de la Premier.



Aaron viene de jugar la Euro Sub 21 con Inglaterra, equipo que no logró avanzar a la segunda ronda del torneo continental.