FGR se deslinda de reforma al sistema judicial acusatorio

La Fiscalía General de la República (FGR) se deslindó este miércoles del paquete de iniciativas de reforma al sistema judicial acusatorio, que contemplan la ampliación del arraigo a todos los delitos y la intervención de cualquier comunicación privada en materias fiscal y electoral, entre otras disposiciones, que se filtraron la semana pasada en la Cámara de Senadores.

Mediante un comunicado, la institución señaló que al mismo tiempo de que el fiscal, Alejandro Gertz Manero, exponía, el pasado 15 de enero, ante la Junta de Coordinación Política, las bases de un proyecto que presentará en febrero próximo, se distribuyó "un supuesto" de la FGR.

"Al mismo tiempo, en forma masiva, se distribuyó anónimamente un supuesto proyecto de la Fiscalía al respecto, el cual nunca ha sido ni suscrito, ni presentado por la institución o por su titular", reviró una semana después de la reunión de trabajo con la Junta de Coordinación Política del Senado, en la que estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra; y el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila, así como los coordinadores parlamentarios de los partidos políticos.

La FGR afirmó que publicó en su página de internet la transcripción de la exposición que Gertz Manero realizó de las bases y los elementos fundamentales de un proyecto de reforma al sistema judicial y de procuración de justicia que "habrá de someter a la consideración del H. Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal, en cuanto inicie el periodo legislativo correspondiente".

"A partir de ese día, no ha habido ni un solo comentario en los medios, sobre los temas que el Fiscal general hizo públicos; pero sí, en cambio, y como resultado de la filtración masiva de lo que no dijo y de lo que no presentó, diversas personas han descalificado temas específicos de ese proyecto anónimo", recriminó.

Enfatizó que, una vez que se haya iniciado el periodo legislativo, en febrero próximo, ratificará plenamente lo que ya informó públicamente al respecto; y presentará ante los senadores y ante el Ejecutivo federal, sus proyectos.

"Solicitándoles que consideren abrir un debate público democrático, transparente y participativo, con objeto de que el Senado, el gobierno o ambos, valoren presentar alguna iniciativa, que sea útil para resolver la gravísima situación que existe en el país, en materia de justicia y seguridad".