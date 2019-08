FGR indaga 42 firmas en caso Juan Collado con Caja Libertad

En torno al abogado Juan Collado Mocelo, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, giran 42 empresas que son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por realizar "negocios extraños" con Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V. S.F.P.

Estas compañías fueron creadas entre 2000 y 2013 en cinco entidades de la República —Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México— y pertenecen a diversos sectores empresariales como eventos deportivos y espectáculos, giros inmobiliarios, promoción de emprendedores, administración de centros comerciales, servicios para la industria petrolera, hotelería y turismo, entre otros.

EL UNIVERSAL elaboró una radiografía de las sociedades mercantiles que son involucradas por el empresario Sergio Bustamante Figueroa, principal testigo de la FGR en la investigación y exsocio de Collado Mocelo, mediante registros comerciales, notariales y de marca en poder de este diario.

ANTECEDENTES

El pasado 23 de julio, El Gran Diario de México reveló que seis de esas 42 empresas que forman parte de la investigación contra Collado obtuvieron, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, 45 contratos por 967 millones 637 mil 803 pesos. El 12 de julio pasado este diario visitó las casas de algunos de los socios de cuatro de las compañías que forman parte de la investigación. Se conrmó que los supuestos socios, Guadalupe Ventura Gutiérrez y David Aguilar Vega, desconocían su participación en los consejos de administración. Esta casa editorial reveló que para abrir esas empresas se utilizaron como testaferros a familiares, amigos y hasta a los albañiles que trabajaban en la construcción de los negocios dedicados al sector inmobiliario. Todos los socios de esas empresas vivían en zonas populares de Querétaro

EL MAPA

La radiografía muestra 217 nombres que aparecen en los registros y que tienen o tuvieron alguna participación como socios, o formaron parte del consejo de vigilancia y administración desde su apertura hasta el último movimiento inscrito en los registros públicos de comercio de las entidades donde se inscribieron. También se incluyen los nombres de otras 24 empresas que fungieron como socias o se fusionaron con alguna de las enlistadas. En los documentos se describe ampliamente la diversidad de objetos sociales de cada uno de los negocios que van desde los préstamos prendarios, la organización de eventos deportivos y de espectáculos; inmobiliario y de la construcción; emprendeduría de negocios y administración de centros comerciales, servicios a la industria petrolera hasta la hotelería y el turismo. El negocio más antiguo es Libertad Servicios Financieros, que inicio operaciones en los años 60 como Caja Popular Libertad. Con los documentos obtenidos fue posible vincular a 18 personas de la lista de 38 implicados, según el denunciante, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, con negocios extraños en Libertad Servicios Financieros. El empresario Bustamante Figueroa aparece como socio en ocho sociedades mercantiles y en una, su hija Hambhvar Yahaira Bustamante Aguil.

Peña Nieto, fue al contador José Antonio Rico Rico, quien aparece como socio en once empresas de la red. En este caso, toda la familia del contador aparece implicada, pues su esposa, Sandra Patricia García Olvera, tiene registro en cuatro y sus hijos, José Antonio y Karla Denisse Rico García, aparecen como socios en siete y ocho de los negocios, respectivamente, aunque ellos aún no cuentan con orden de detención. Sobre Tania Patricia García Ortega, implicada con orden de aprehensión, se advierte que es parte de nueve de las sociedades mercantiles y que es señalada en el documento emitido por la FGR por su probable participación en "la transferencia dentro del territorio nacional de bienes de cualquier naturaleza con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita". Sobre José Antonio Vargas Hernández y Roberto Isaac Rodríguez Galvéz, sus nombres no se ubican entre los socios o miembros del consejo de las 42 entidades mercantiles señaladas.